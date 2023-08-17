Yeni Zelanda polisi, FIFA Başkanı'na polis koruması vermedi

Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ortaklaşa ev sahipliğini yaptığı FIFA Kadınlar Futbol Dünya Kupası 2023 maçları için Yeni Zelanda’ya gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya polis koruması verilmedi.

Dünya basınında talebin, FIFA tarafından yapıldığı ancak Yeni Zelanda polisinin bu talebi reddettiği yansıdı.

Yeni Zelanda polisi medya ekibi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yeni Zelanda Polisi bir talep almış ve bu talep, standart yürütme prosedürlere göre değerlendirildikten sonra reddedilmiştir. Bu operasyonel bir meseledir ve daha fazla yorum yapmayacağız.”