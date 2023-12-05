Yeniden kazanacağız

Asena TUNCA

İstanbul’da Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli BirGün TV’ye konuk oldu. Hançerli 2019 yerel seçimlerinden bu yana yönetiminin yaptığı icraatları değerlendirdi. Mart ayında yapılacak olan 2024 yerel seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Hançerli, kendi yönetimi altında olan ve deprem konusunda risk taşıyan Avcılar ilçesinin dönüşümüne ilişkin kendi deyimiyle "Avcılar Modeli" kavramını şu şekilde anlattı: "İmar problemleri çözdük. Öte yandan 4 buçuk senede çok kapsamlı bir kentsel dönüşüm gerçekleştirdik." Yeni çıkan Dönüşüm Kanunu üzerine de konuşan Hançerli, hükümetin uzlaşma yerine yurttaşlarla karşı karşıya gelmeyi tercih ettiğini ve bu tavrın güvensizlik yarattığını bildirdi. İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun rakipsiz olduğu ifade etti. Avcılar’da yaşayan yüz bin yurttaşın güvenli konutlara taşındığını bildiren Hançerli, "Depremden çok yara almış bir ilçe. Güçlü de bir kaygı var ve bu kaygıdan dolayı kentsel dönüşüm öne çıkıyordu. Üçüncü olarak da iki mahalle imarsızdı. İmarın yapılması lazımdı ki, çatı akınca tamir bakım yapamıyordu yurttaşlar. İmar problemleri çözüldü ve kentsel dönüşüm yapılabildi. 20 bini aşkın konut kentsel dönüşüme girdi ve yenilendi. 4 buçuk yılda böyle hızlı bir dönüşümün emsali yok, bunun ismi Avcılar Modeli" diye konuştu.

Depremin bir Türkiye gerçeği olduğunu hatırlatan ancak buna yönelik 23 yıllık AKP iktidarının çözüm odaklı davranmadığını dile getiren Hançerli şöyle devam etti: “60 bin vatandaşımızla, kurduğumuz çözüm şirketi uzlaştı. Onay vermeyen yurttaşlarımız ile de bizzat ben görüştüm ikna ettim. Beklediğimiz yeni bir dönüşüm kanunu vardı, Bakanlık bizden öneri istedi ama hiçbirini yürürlüğe geçirmedi. Zorla mahalle, sokakları rezerv alan ilan edeceğim, deniyor. Çoğunluk ne derse o olacak. Seçimlerde halk AKP’ye güvenmez. Fikirtepe’de Merter’de, Tozkoparan’da, zarar ettiler ve insanlarımızı başka yerlere taşıdılar. Biz ise doğru iletişim kurduk.”

ÖRNEK BELEDİYECİLİK

Hançerli şunları aktardı: "Yoksul olan, evinde yemek yapamayan insanlara 365 gün bayram, tatil demeden sıcak yemeklerini ulaştırdık. Gıdaya ulaşamayanlara gıda ulaştırdık. Kültür sanatta on bin kişi, spor alanında on bin kişi bursiyerimiz oldu. Ayrıca icra noktasına gelmiş işçilerimizin maaşlarını zamanında ödedik. Geziler düzenledik, profesyonel tiyatrocular çağırdık, konserler verdik."