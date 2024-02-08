Yeniden Refah'ın adaylık teklifini doğruladı: AKP'li Metin Külünk'ten açıklama

AKP'li Metin Külünk, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adaylığı teklifinde bulunduğunu doğrulayarak, "Aynı nezaketle olmayacağımızı ifade ettik" dedi.

AKP'li Metin Külünk, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kendisine aday teklifinde bulunduğunu doğruladı.

Odatv'ye konuşan Külünk, " 23 Kasım 2023 tarihinde, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı başvurumuzu yaptık. Önce aday adaylığımızı, sonrasında ise projelerimizi beyan eden basına açık iki özel toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Külünk, şöyle devam etti: "Aday adaylık kararımızda Türkiye’nin içine girdiği son kulvarda karşılaşılacak muhtemel engel ve zorlukları görerek, insanımıza karşı bir sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Durumumuz bugün görünenden farklı bir neticeye işaret etti. Olabilir, takdirdir."

YENİDEN REFAH'A RET

Yeniden Refah Partisi'nin adaylık tekflinde bulunduğunu kaydeden Külünk, "Bu süreçte Yeniden Refah Partisi’nin nazik İBB adaylık teklifini kendilerine teşekkür ederek yine aynı nezaketle olmayacağımızı ifade ettik" diye konuştu.