Yeniden Refah Partisi, 'AKP ile yeniden görüşme' iddiasını yalanladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın danışmanı Şerif Varol, "AKP ile yeniden görüşme" iddiasını yalanlayarak, "Yeniden Refah Partisi, adaylarını duyuracak" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracağını duyurmasının ardından AKP ile İstabul için yeniden görüşme yapılabileceği öne sürüldü.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylağından çekilmesini duyurmasının ardından parti kulislerinde hareketlilik yaşandı.

İstanbul’da oluşan yeni dengelerin ardından kulislerde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan arasında yeni bir görüşme olabileceği iddiası konuşulmaya başlandı. Yeniden Refah kulislerinde olası bir görüşmenin 10 Şubat’taki aday tanıtım toplantısından önce gerçekleşebileceği iddiaları konuşuldu.

YENİDEN REFAH'TAN AÇIKLAMA

Yeniden Refah Partisi'nden, AKP ile yeniden görüşme olacağı iddialarına yanıt geldi.

TGRT Haber'e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın danışmanı Şerif Varol, iddialarının gerçeği yansıtmadığını, heyetlerarası bir temasın olmayacağını söyledi.

Voral, "Yeniden Refah Partisi, adaylarını duyuracak" ifadelerini kullandı.

AKP VE YRP ANLAŞAMAMIŞTI

AKP ile Yeniden Refah Partisi heyetleri arasında ittifak için görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak bir sonuca varılamamıştı.

Fatih Erbakan, 3 Şubat'ta yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini duyurmuştu.

Erbakan, "AK Parti ile yapılan görüşmelerde AK Parti'nin bize adil tekliflerle gelmemiş olmasıdır. İyi niyetle bu görüşmeleri yaptık ancak adil ve dengeli bir taleple karşılaşmadık. Madem İstanbul ve Ankara'nın CHP zihniyetinden kurtarılmasını istiyoruz, o zaman muhataplarımızdan da bu yaklaşımı görmemiz lazımdı" ifadelerini kullanmıştı.