Yeniden Refah'ın yükselişi: En yüksek oyu hangi şehirlerde aldılar?

Yerel seçimlerin en çok dikkat çeken partilerden biri Yeniden Refah Partisi (YRP) oldu. YRP hem Türkiye genelinde hem de Ankara ve İstanbul’da en yüksek oy alan 3. parti olmayı başarırken bir büyükşehir bir de il belediyesi kazandı. 6 şehirde ise ikinci parti oldu.

Siyaset 03.04.2024 10:16 Giriş: 03.04.2024 10:16

Güncelleme: 03.04.2024 10:29 Kaynak: Haber Merkezi

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