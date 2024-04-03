Yeniden Refah'ın yükselişi: En yüksek oyu hangi şehirlerde aldılar?
Yerel seçimlerin en çok dikkat çeken partilerden biri Yeniden Refah Partisi (YRP) oldu. YRP hem Türkiye genelinde hem de Ankara ve İstanbul’da en yüksek oy alan 3. parti olmayı başarırken bir büyükşehir bir de il belediyesi kazandı. 6 şehirde ise ikinci parti oldu.
Kampanya sürecinde AKP ile pazarlık yapan ve son ana İstanbul'daki adayını geri çekebileceği konuşulan YRP, yerel seçimlerin en başarılı partilerinden biri oldu.
Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da oylarını ciddi şekilde artıran YRP, AKP’nin uzun yıllar kalesi olarak gördüğü bölgelerde iktidardan kayda değer sayıda oy çekmeyi de başardı.
6 İLDE İKİNCİ OLDU, 8 ŞEHİRDE YÜZDE 20'Yİ GEÇTİ
Urfa ve Yozgat’ı kazanan YRP; Düzce, Konya, Kayseri, Maraş, Rize ve Elazığ’da en çok oy alan ikinci parti oldu. YRP'nin Maraş'taki oyu yüzde 30'u aştı, Düzce'de sınıra yaklaştı.
8 şehirde yüzde 20’yi geçen YRP’nin oran bazında en yüksek oya ulaştığı şehirler ise şunlar oldu:
YRP'NİN EN BAŞARILI OLDUĞU ŞEHİRLER
Urfa: %38,8 (347 bin 600)
Yozgat : %36,3 (17 bin 141)
Maraş: %33,4 (195 bin 259)
Düzce: %29,7 (30 bin 524)
Konya: %23,4 (277 bin 885)
Karabük: %22,8 (13 bin 919)
Bingöl: %21,2 (9 bin 823)
Elazığ: %21 (36 bin 364)
Kayseri: %19,7 (151 bin 270)
Rize: %17,7 (9 bin 684)
Antep: %17,23 (159 bin 102)