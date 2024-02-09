"Yeniden Refah o ismi aday gösterirse Murat Kurum için risk olabilir"

Gazeteci Murat Yetkin, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan'ı aday göstermesinin AKP'nin adayı Murat Kurum için risk olabileceğini yazdı.

Gazeteci Murat Yetkin, İBB seçimleri için yaşanan adaylık tartışmalarını değerlendirdi. İstanbul'da DEM Parti'nin göstereceği adayın Başak Demirtaş olmamasının siyaset kulislerini hareketlendirdiğine dikkat çeken Yetkin, AKP açısından risk teşkil eden durumları yorumladı.

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İBB başkanlığı için Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan'ı aday gösterebileceğini belirten Yetkin, "YRP’nin İstanbul’da Necmettin Erbakan’ın kızı, Fatih Erbakan’ın kardeşi Elif Erbakan’ı aday gösterme ihtimali AK Parti adayı Murat Kurum için bir risk olabilir" dedi.

Murat Yetkin, İstanbul'da Murat Kurum'un kazanmasını zora sokan her gelişmenin BBP ve HÜDAPAR dahil Cumhur İttifakı eksenindeki başka partilere de imkân yarattığını ifade etti.













