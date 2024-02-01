Yeniden Refah Partili vekilden AKP'ye 'emekli oyları' uyarısı

Yeniden Refah Partili Bekin, yerel seçimlerde emeklilerin belirleyici rol oynayacağını söyledi. Emekli oylarının Türkiye'nin geleceği ve 2028 seçimleri öncesi belirleyici rol oynayacağını kaydeden Bekin, en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Güncel 01.02.2024 17:23 Giriş: 01.02.2024 17:23

Güncelleme: 01.02.2024 17:29 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "31 Mart'taki seçimler bir bakıma emeklilerin seçimi olacak. Ücretlerde gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda emeklilerin oy potansiyeli, Türkiye'nin geleceği ve 2028 seçimleri öncesi belirleyici rol oynayacaktır" dedi. Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini belirtti. Bekin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "31 Mart'taki seçimler bir bakıma emeklilerin seçimi olacak. Ücretlerde gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda emeklilerin oy potansiyeli, Türkiye'nin geleceği ve 2028 seçimleri öncesi belirleyici rol oynayacaktır. Gerek iktidar gerek muhalefetin sağduyulu davranarak emeklilerimizin sesine kulak vermeleri gerekmektedir." AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını emekliler yılı ilan ettiğini anımsatan Bekin, emeklilerin maaşlarına yönelik iyileştirmeyapılmadığı takdirde "emekliler yılı" söyleminin lafta kalacağını söyledi. AKP ve Yeniden Refah heyetleri bir araya gelecek: İttifak kararı çıkacak mı? Tablo değişiyor: Kimler, nasıl erken emekli olabilir?