Yeniden Refah Partisi, 2 büyükşehir adayını açıkladı

Yeniden Refah Partisi 2’si büyükşehir olmak üzere toplam 80 belediye başkan adayını daha açıkladı. Parti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ümit Özkurt, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Serdal Bulut olduğunu duyurdu.

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) 2’si büyükşehir, 9 il ve 69 ilçe ile belde belediye başkan adayı olmak üzere 80 belediye başkan adayı daha açıklandı.

Yeniden Refah, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 80 belediye başkan adayını daha açıkladı. Partinin genel merkezinde düzenlenen ve Genel Başkan Fatih Erbakan’ın da katıldığı aday tanıtım töreninde 2’si büyükşehir, 9 il ve 69 ilçe ve belde belediye başkan adayı duyuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı İnşaat Mühendisi Ümit Özkurt, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdal Bulut oldu.

YENİDEN REFAH SEÇİMLERE BAĞIMSIZ GİRME KARRAI ALMIŞTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP ile yürütülen ittifak görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine seçimlere tek başlarına gireceklerini duyurmuştu.

Erbakan; Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarını 10 Şubat'ta ilan edeceklerini bildirmişti.