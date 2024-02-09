Yeniden Refah Partisi; İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını yarın açıklayacak

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları yarın kesinleşecek.

Yerel seçimlere AKP ile ittifak yapmadan gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi (YRP), Ankara, İstanbul ve İzmir dahil büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak.

Yarın 11.00'da başlayacak aday tanıtım toplantısı Ankara Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın açıklayacağı beyannamede “Ahlaklı Belediyecilik” vurgusu yapılacak. Partiden yapılan açıklamaya göre beyanname, 22 başlık ve 100 maddeden oluşacak.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçen hafta yaptığı açıklamada 5 madde sayarak seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini duyurmuştu.