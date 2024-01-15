Yeniden Refahlılar, AKP'li Başkanı yuhaladı: Salonu terk ettiler

Yeniden Refah Partisi İl Divanı’nda gerginlik yaşandı. Belediyeye ait salonda toplanan Yeniden Refahlılar, AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın konuşması üzerine tepki gösterdi. Bahadır, Yeniden Refah Partisi teşkilatına “Dinleyeceksiniz, saygılı olacaksınız” diye bağırdı. Bunun üzerine Yeniden Refah Partililer salonu terk etti.

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İstanbul’da gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi il divanında, AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, konuşmasını yaparken salonda gerginlik çıktı. Yeniden Refah Partisi teşkilatının ıslık ve yuhlamaları arasında konuşmasını tamamlamaya çalışan Hakan Bahadır salona, ‘dinleyeceksiniz’, ‘saygılı olmayı öğreneceksiniz’ dedi. "BOŞ BOŞ BAĞIRMAYIN, ÇIKACAKSANIZ SİZ ÇIKIN"



Yeniden Refah Partisi üyelerine tepki gösteren Bahadır, şunları söyledi: “Boş boş bağırmayın. Dinleyeceksiniz, saygılı olmayı öğreneceksiniz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Burası Bahçelievler Belediyesi’nin yeri. Ben buradan çıkmam, çıkacaksanız siz çıkınç” Olaya Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan müdahale ederek salonu sakinleştirdi. Hakan Bahadır mikrofonu tekrar alarak bir şiir okudu. Hakan Bahadır, salondaki partililerin “Refah gelecek yüzler gülecek” sloganı eşliğinde salondan ayrıldı. Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sorularını yanıtlayamadı: Video çekimine müdahale