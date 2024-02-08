Yeniden Refah’ta adaylık krizi: 'Kandırıldım' diyen eski başkana yanıt

Yeniden Refah İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, eski Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Bahçıvan'ın adaylıkla ilgili "kandırıldım" açıklamasına yanıt verdi. Yetimoğlu, Bahçıvan'a büyükşehir için adaylık vaadinde bulunmadıklarını, Eyyübiye ilçesinde adaylık teklif ettiklerini söyledi. Bahçıvan'ın ise bu teklifi reddettiğini ifade etti.

Eski Urfa Belediye Başkanı Ahmet Bahçıvan'ın Yeniden Refah Partisi’nin adaylıkla ilgili kendisini kandırdığına dair iddialarına Yeniden Refah'tan cevap geldi.

Gazete Duvar'dan Fatma Keber'in haberine göre, 1994-2004 yılları arasında Urfa’da belediye başkanlığı yapan Ahmet Bahçıvan, Yeniden Refah Partisi'nin Urfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağına dair paylaşımda bulunmuş ardından paylaşımları silerek, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından aldatıldığını iddia etmişti.

Bahçıvan, Yeniden Refah'ın son ana kadar kendisiyle adaylık için görüştüğünü söylerken konuya ilişkin Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı'ndan açıklama geldi. İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu yaşanan süreci ve yapılan görüşmeleri anlattı.

"FATİH ERBAKAN BENİM TALEBİM ÜZERİNE BAHÇIVAN'I ARADI"

Yetimoğlu, Erbakan ve Bahçıvan'ın görüştüğünü belirterek "Bir araya gelmeleri aslında hiçbir zaman adaylıkla ilgili değildi. Sadece fikir alışverişiydi ve sadece bir araya gelme hasbihal etme idi. Biz hiç kimseye adayımızsın demedik ve o sırada da arayışlarımız devam ediyordu. Daha sonra Kasım başkanımızla ilgili bazı temaslar yaptık. O görüşmelere başladık. Kendisi bu defa 'ben aday adayım' diye yazdı. Aday adayı olabilir, sonuçta siyasi partilerde birden fazla aday adayı olabilir" dedi.

"DOLDURUŞA GELDİ"

Partilerinde 4 aday adayı olduğunu belirten Yetimoğlu, Bahçıvan’ın "partilerini yıpratmak isteyen bazı insanların dolduruşuna gelerek" adaylığını ilan ettiğini iddia etti.

"Çok deneyimli bir siyasetçi olmasına rağmen ben adayım demeye başladı ve yazışmaları o şekilde yaptı sosyal medyadan" diyen Yetimoğlu, Bahçıvan’a adaylıkla ilgili herhangi bir bildirimde bulunmadıklarını söyledi.

Yetimoğlu, şöyle devam etti:

"Beni aramaya başladılar, 'Ahmet başkanım bizden habersiz nedir bu durum', 'Ahmet başkan adaylık mı verdi?' Benim de bundan haberim yok. Bu defa oklar bana dönmeye başladı. Çünkü genel teşkilat, genel merkez dedi ki Ahmet Yetimoğlu mu verdi acaba bu yetkiyi. Genel merkezimizin resmi bir açıklaması olmadan, kimse 'Ben adayım' deme gibi bir lükse sahip değildir. Bizim için bir geçerliliği yoktur."

"BAHÇIVAN KABUL ETMEDİ"

Bahçıvan’a Eyyübiye ilçe belediye başkanlık adaylığı teklif ettiklerini ancak Bahçıvan’ın kabul etmediğini söyleyen Yetimoğlu, "Ahmet Bahçıvan dışındaki aday adayları bizimle birlikte hareket etmeye devam ediyorlar, gece gündüz çalışıyorlar. Adaylık verilmediği takdirde ben bırakırım giderim diyerek yapılan davranış dava bilincine yakışmayan bir davranıştır" diye konuştu.