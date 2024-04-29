Yerel seçim sonrası ilk kez: Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün bir araya geldi. Seçim sonrası ilk kez yapılan görüşme, Cumhur İttifakı'nda gerilim tartışmalarının açığa çıktığı bir dönemde gerçekleştirildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda basına kapalı yapılan görüşme 45 dakika sürdü.

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ı, konutun kapısından aracına kadar uğurladı.

Erdoğan'ı uğurladıktan sonra basın mensuplarının yanına gelen Bahçeli, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gazetecilerin, sağlık durumunu sorması üzerine Bahçeli, "İyiyim" dedi.

SEÇİM SONRASI İTTİFAKTA GERİLİM TARTIŞMALARI

Cumhur İttifakı'nda 31 Mart sonrası gerilim tartışmaları açığa çıkmış, dikkati çeken açıklamalar gelmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi var. Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor" dediği belirtilen açıklamasına sert tepki göstererek, "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" demişti.

AKP çevresinden kimi isimler partinin MHP ile olan birlikteliğinden duydukları rahatsızlığı yüksek sesle dillendirmeye başladı.

Yeni Şafak yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Erdoğan ve AKP’nin ‘‘Kürtsüz bırakılmak istendiğini’’ iddia ederek, ‘‘Yeni bir çözüm sürecinden bahsetmiyorum. Ama yeni bir Kürt politikası olmazsa olmaz bir öneme sahip’’ demişti. ‘‘Ak Parti ilk kurulduğunda Kürtlerin desteği çok büyüktü. Zaman içerisinde bu destek azaldı’’ tespitinde bulunan Metiner, ‘‘Ak Parti’nin Kürtleri’’ diye tanımladığı Kürt seçmenin 31 Mart yerel seçimlerinde başka bir yönelime savrulduğunu yazmıştı.

Parti’nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ise Serbesiyet’e verdiği röportajda AKP’nin kendini MHP’ye mahkûm ettiğini söyleyerek, MHP ile ittifakı ‘‘cinnet hali’’ olarak tanımlamıştı. “MHP, özgül ağırlığının 20 katı iktidar üzerinde etkiye, yetkiye sahip’’ diyen Çelik, Kürt oylarının kaybedilmesini bu ittifaka bağlamıştı. Çelik, Erdoğan ve yakın çevresine yönelik eleştirilerde bulunarak, MHP ile kurulan ittifakın partiye kaybettirdiğini savunmuştu.

Öte yandan Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkılı mesajının adreslerinden birisinin de AKP olduğuna dair yorumlar yapılmıştı.