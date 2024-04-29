Yerel seçim sonrası ilk kez: Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

AKP Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün görüşecek.

Görüşmenin saat 15.00'te gerçekleştirileceği belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi var. Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor" dediği belirtilen açıklamasına sert tepki göstererek, "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" demişti.

Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkılı mesajının adreslerinden birisinin de AKP olduğuna dair yorumlar yapılmıştı.