Yerli bilim kurgu filmi, İtalya ve Avustralya'dan da ödülle döndü

Türkiye’nin ilk uzun metraj kadın bilim kurgu ve distopya yönetmeni unvanına sahip Serpil Altın’ın filmi “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” ödüllere doymuyor. Sidney’de ‘En İyi Film’ seçilen “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”, Serpil Altın’a da İtalya’da ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü getirdi.

Türkiye’nin ilk uzun metraj kadın bilim kurgu ve distopya yönetmeni ünvanına sahip Serpil Altın’ın filmi “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”, Avustralya ve İtalya’dan da ödülle döndü. Avusturalya’da gerçekleşen 4. Sidney Bilimkurgu Film Festivali’nde “Ron Cobb En İyi Film” ödülü ve İtalya’da gerçekleşen Avrupa’nın Sundance Film Festivali olarak anılan, 6. Not Film Festivali’nde Serpil Altın “En İyi Yönetmen” ödülünü kazandı.

Sidney Bilimkurgu Film Festivali Avustralya'nın önde gelen bilim kurgu ödülünü kazanan filmin, yeraltı toplumundaki aile dinamiklerine dair karanlık ve komik bir distopya hikâyesini oldukça özgün bir konseptte anlattığını vurguladı.

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir film girişimi olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Serpil Altın’ın, yapımcılığını ve eş senaristliğini Korhan Uğur’un, oyunculuğunu Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sukeyna Kılıç’ın, yaptığı “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”in konusu ise şöyle:

“21. yüzyılın sonlarında iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzü yaşanılmaz hale gelir. Koloni sistemini kontrol eden Genç Yönetim’in aldığı “Kıtlık Kanunları” gereği sisteme getirilen yeni hayat karşılığında, yaşlı neslin yok edilmesi zorunludur. Bu sistemde yaşayan ailenin hayatı yeni bebek haberiyle değişir.”

FİLMİN KAZANDIĞI DİĞER ÖDÜLLER

"Bir Zamanlar Gelecek: 2121" geçtiğimiz aylarda da Amerika’da gerçekleşen 19. Phoenix Uluslararası Horror and Sci-Fi Film Festivali’nde de “En İyi Bilim Kurgu Film”, İngiltere’de gerçekleşen 23. Londra Uluslararası Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nde “En İyi Uzun Metraj Bilimkurgu” ve İtalya’da düzenlenen Uluslararası 7. Cinema d’iDEA Kadın Yönetmenler Festivali’nden “En İyi Film” ödüllerinin sahibi olurken filmin kadın oyuncusu Selen Öztürk de “En İyi Oyuncu” ödülünü kazanmıştı.