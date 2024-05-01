Yerlikaya'dan polise "1 Mayıs" teşekkürü: Sizlerle iftihar ediyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen yurttaşlara biber gazı ve plastik mermi ile sert müdahalelerde bulunan polise teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen yurttaşlara müdahale eden polise teşekkür etti.

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle valiliğin yasakladığı Taksim Meydanı'na çıkan yollar, sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı. Taksim ve geniş çevresi ablukaya alınırken her sokak başına polis barikatları konuldu. Saraçhane'de toplanıp Taksim'e çıkmak isteyen yurttaşlar polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Bozdoğan Su Kemeri'nin önündeki müdahalede plastik mermi ve biber gazı kullanıldı.

Polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalan yurttaşların, AYM kararına rağmen Taksim Meydanı'na çıkmalarına izin verilmedi. Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, İstanbul'da 210 kişi gözaltına alındı.

YERLİKAYA'DAN POLİSE TEŞEKKÜR

Polisin AYM'nin hak ihlali kararına rağmen Taksim'e çıkılmasını sert müdahalelerle engellemesinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile polise teşekkür etti.

Yerlikaya, paylaşımında "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle" ifadelerini kullandı.