Yeşil alanlardan rant devşirdiler

İBB Başkanı İmamoğlu, önceki yönetimin imara açtığı alanlardan 85 milyar dolar rant elde edildiğini söyledi. Sekreter Yardımcısı Gökçe ise, son 10 yılda 87 bin 445 hektar doğal ve kırsal alan tahrip edildiğini belirtti.

Haber Merkezi

İstanbul Büyüşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, “İstanbul Doğal ve Kırsal Alanları Strateji Belgesi”ni, kamuoyu ile paylaştı. Dünya Şehircilik Günü kapsamında, “Koru İstanbul” başlığıyla duyurulan strateji belgesi toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Havuz’da gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe’nin yaptığı etkinlikte, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün detaylı bir sunum yaptı. Merkezi hükümet tarafından mevcut politikaların devam ettirilmesi durumunda, yakın gelecekte İstanbul’un orman kapasitesinin yüzde 15’ler seviyesine ineceği ve su kaynaklarının yok olacağı uyarılarında bulunan Akgün, bugünden alınacak tedbirlerle var olan ekosistemin korunarak, kentin geleceğinin teminat altına alınabileceği tespitlerinde bulundu.

LÜKS BİNALAR YÜKSELİYOR

Dönüştürülen araziler üzerinde ağırlıklı olarak lüks konutlar inşa edildiği belirten İmamoğlu, “Bir bölümünü sosyal konuta ayırsa, desek ki, ‘yoksul insanlarımıza, ihtiyacı olan insanlarımıza sosyal konut üretiliyor; hayır. Lüks konut. Bu kadar gözü dönmüşlük olmaz, olmamalı” dedi.

Kendilerinden önceki yönetimin konut ve ticaret alanlarında 85 milyar dolar rant elde ettiğini belirten İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bizden önceki yaklaşık 15-16 yıllık dönemde, sadece 130 projeden, 78 donatı alanı ve 7’si orman alanı olmak üzere, bu alanların dönüşümünden, o dönemde üretilen konut ya da ticaret alanları rantıyla elde edilen ilave rant, 85 milyar dolar. O dönemlerdeki satış rakamları ve döviz kurları üzerinden 85 milyar dolar. 130 proje. Yani size ait, milletimize ait. 85 milyar dolar demek, neredeyse bu şehrin, iştirakleriyle beraber, 10 yıllık resmi bütçesi. Şimdi bir şehrin rantı nereye uçtu gitti o zaman? Senede 7 kilometre bile metro yapamamış bir belediye döneminde bu para nereye gitti?”

İSTANBUL TAHRİP EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İstanbul’un yıllar içerisinde nasıl tahrip edildiğini ortaya koydu.

Son 10 yılda 87 bin 445 ha doğal ve kırsal alan tahrip edildi. Toplam tahrip edilen alan 26 milyon ağacın kesiminden bile daha yüksek.

Orman, tarım, mera alanları ve havza koruma kuşaklarının yaklaşık %20’si tahrip edilmiş durumda. ----İstanbul 2000 yılında 93 bin 560 hektar işlenen tarım alanına sahipken, 2019 yılında bu sayı yaklaşık yüzde 25 azalarak 71 bin 852 hektara düştü.

2005 – 2023 yılları arasında 5 bin 187 ha orman, 17 bin 149 hektar tarım, 41 ha mera, 280 ha mutlak, kısa ve orta mesafe havza koruma kuşaklarında yapılaşma nedeniyle tahribat gerçekleşti.

Bugün İstanbul’un yüzde 70’i yani 375 bin 735 ha doğal ve kırsal alan yok olma tehdidi altında. İstanbul bir gelecek savaşı içerisinde. Dünyada iklim krizinden en çok etkilenen 10 büyük şehir arasında.