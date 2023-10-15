Yeşil Sol Parti kongresinde Öcalan posteri açan 4 kişi gözaltına alındı

Yeşil Sol Parti 4. Olağan Büyük Kongresi'nde Abdullah Öcalan'ın posterini açtığı belirlenen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeşil Sol Parti'nin 4'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde Abdullah Öcalan bayrağı açan toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Bugün (15 Ekim Pazar) gerçekleşen Yeşil Sol Parti 4'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde iki kişi Abdullah Öcalan posteri açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı poster açan iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan 2 şüpheli tespit edilerek, gözaltına alınmışlardır."

ANKARA VALİLİĞİ GÖZALTI SAYISININ DÖRT OLDUĞUNU DUYURDU

Ankara Valiliği ise gözaltına alınanların sayısının dört olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde bugün Yeşiller Sol Partisi tarafından yapılan 4'üncü Olağan Kongrede bölücü terör örgütü lehine slogan atılması ve elebaşısının posterinin açılması eylemleriyle ilişkili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.