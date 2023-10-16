Yeşil Sol Parti kongresinde Öcalan posterini açan 2 kişiden 1'i tutuklandı
Yeşil Sol Parti'nin 4'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde Abdullah Öcalan posteri açan ve sonrasında gözaltına alınan A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yeşil Sol Parti 4. Olağan Büyük Kongresi'nde Abdullah Öcalan posterini açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer zanlı A.Y. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.
Öte yandan kongrenin gerçekleştiği gün Ankara Valiliği gözaltına alınan şüpheli sayısının toplam dört olduğunu açıklmıştı.