Yeşilay Şube Başkanı uyuşturucudan tutuklandı
Aracında 800 gram uyuşturucu ve hassas terazi bulunan Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu tutuklandı. İddiaları yalanlayan Zorlu, “Araç kiralıktı” dedi.
Yeşilay’ın Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu, 800 gram uyuşturucu ile yakalandı.
Gaziantep'te Savcılık tarafından ifadesi alınan Zorlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre olay Yeşilay Başkanı Ahmet Zorlu’nun kullandığı aracın Urfa'dan Kilis'e döndüğü sırada kaza yapması sayesinde ortaya çıktı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in geçen hafta yaptığı Kilis ziyareti sonrasında Urfa'ya giden araç konvoyunda Yeşilay Şube Başkanı Ahmet Zorlu’nun kullandığı araç da yer aldı.
Urfa ziyareti sonrasında Kilis'e dönen Ahmet Zorlu kaza yaptı.
Araç Gaziantep’te tamirciye bırakıldıktan sonra uyuşturucu ihbarı yapıldı.
ARACIN KİRALIK OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
İhbar sonrasında jandarma araçta 800 gram uyuşturucu, hassas terazi ve tuşlu telefon ele geçirdi.
Kilis’te bulunan Zorlu, Gaziantep’e çağrıldı. Savcılıkta ifadesi alındı ve mahkemece tutuklandı.
Suçlamaları reddeden Zorlu ifadesinde “Benim haberim yok, araç kiralık” dedi.
Jandarma ihbarın yapıldığı telefonu araştırıyor.