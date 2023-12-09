Yetkililer sessiz kaldı

Haber Merkezi

Diyarbakır’da Maraş merkezli depremlerden hasar alan binanın çökmesi nedeniyle zarar gören 3 apartman boşaltıldı. Evsiz kalan yurttaşlar, başvurulara rağmen önlem alınmadığını söyledi.

MA’da yer alan habere göre, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan 5 katlı bir bina çöktü. Maraş merkezli meydana gelen depremlerde hasar gören ve kimsenin bulunmadığı binanın çökmesi sonucu, yakınında bulunan 3 binanın duvarları yıkıldı. Duvarları yıkılan ve 30 dairenin bulunduğu 3 bina da mühürlendi. Aileler de tahliye edildi. Evleri hasar gören aileler, duruma tepki gösterdi.

Evi hasar gören ve mühürlenen Çimen Çeli, çöken binadan 2 aydır sesler geldiğini ve önlem alınması için hem Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na hem de muhtara haber verdiklerini söyledi. Durumla kimsenin ilgilenmediğini kaydeden Çeli, binadaki taşların düşmeye başlamasıyla muhtarı aradıklarını ancak “sorun yok” yanıtı aldıklarını ifade etti. Binanın çökmesi sonrası yetkililerin geldiğini belirten Çeli, zarar gören evlerinin belediye tarafından mühürlendiğini kaydetti. Yıkılan binanın bitişiğinde oturan Ceylan Dünderen de çöken binaya karşı alınan tek önlemin etrafa şerit çekilmesi olduğunu belirtti. Dünderen, 3 gün önce bakanlıktan yetkililerin geldiğini ve binanın tehlikeli olduğu bilinmesine rağmen önlem alınmadığını söyledi.