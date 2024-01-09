Yıkılan kentlerde kanser riski artıyor

Haber Merkezi

Enkaz kaldırma çalışmalarında ortaya çıkan riskleri anlatan SES Malatya Şubesi Eşbaşkanı Kaplan, “Malatya’yı bekleyen en büyük sıkıntıların başında kanser geliyor” dedi. Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük bir hasar alan Malatya’da, 11 ay geçmesine rağmen sorunlar çözülmedi.

MA’da yer alan habere göre, enkaz kaldırma ve yıkım çalışmalarının devam ettiği Malatya’da, ağır hasarlı yapıların yıkımında ve enkaz kaldırma çalışmalarında yeterli miktarda su kullanılmaması nedeniyle kenti toz bulutu kaplıyor. Asbestte neden olan toz bulutu, kanser ve solunum yolu hastalıklarını da beraberinde getiriyor. İlerleyen yıllarda Malatya’da bekleyen hastalık tehlikelerine dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Malatya Şubesi Eşbaşkanı Cansu Kaplan, kanser hastalığında artış olacağı uyarısında bulundu.

Malatya’da kaldırılan enkaz ve ağır hasarlı yapıların yıkımında yeterli miktarda su kullanılmamasının hastalıklara yol açtığını belirten Kaplan, “Bir an önce bitmesi, halk sağlığı için daha iyi olacak, çünkü bu yıkımlar halk sağlığı için de sorunlu bir durum. Asbest ile birlikte silika dediğimiz bir toz da ortaya çıkıyor. Bu da kanser hastalıklarına neden oluyor. Yakın dönemde olmasa da 10 yıl ile 50 yıl arasında kanser hastalıkları baş gösterecek. Akciğer ve solunum hastalıkları artacaktır” dedi.

Kaplan, depremden sonra bölgede KOAH, astım ve uyuz gibi vakaların arttığı bilgisini de paylaştı.