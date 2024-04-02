Yıkılmaz sanılan kaleler düştü

AKP doğduğu kent İstanbul’da adeta battı. Bakanları, devlet imkânları, yandaş gazete ve televizyonları, sahte video ve afişleri fayda etmedi. Sadece İBB başkanlığını değil çoğu kalesi sayılan 12 ilçeyi kaybetti.

Yerel seçim sonuçları ülkenin her yanında dengeleri değiştirdi. Büyük şehirlerde AKP'nin elindeki 'kale' denilen kentler dahi ana muhalefetin yönetimine geçti. Büyüşehirlerin bir bölümünde tüm ilçeleri CHP firesiz kazandı.

Türkiye dün farklı bir güne uyandı. Ülkenin Doğu'dan Batı'ya Kuzey'den Güney'e yerel yönetimleri el değiştirdi. Üstelik bu değişimin bir bölümü yıkılmaz denilen 'Kale'lerde gerçekleşti. İstanbul ve Ankara'da ilçe olmalarından bu yana sadece AKP'nin yönettiği merkezler CHP yönetimine geçti. Şimdi büyükşehirlere yakından bakalım,

TOPAL ÖRDEK İYİLEŞTİ

"İstanbul'u alan Türkiye'yi alır" sözü bu kez yerini buldu. İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük farkla seçimi yeniden kazandı. Üstelik Erdoğan'ın 'Topal ördek' sözüne zemin oluşturan Belediye Meclis üyeliklerinde de CHP çoğunluğu elde etti. İmamoğlu, oyların yüzde 51,09'unu alarak seçimi rahatlıkla kazandı. AKP'nin adayı Murat Kurum ise oyların ancak yüzde 39,60'ını elde etti.

İstanbul'da büyük sarsıntı ilçelerde de kendini fazlasıyla gösterdi. CHP İstanbul'da yönettiği 14 ilçeye 12 ilçe daha ekledi. AKP büyük oranda oy kaybettiği 39 ilçeden sadece 13'ünü kazanarak kentteki gücünü yitirdi. Öyle ki rahatlıkla kazanacağını düşündüğü ilçelerde dahi büyük farklarla kaybetti.

35 YIL SONRA BEYOĞLU

İstanbul'un merkezi Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi kentin yaşam alanı iken uzun yıllardır çoraklaştı. İstanbul'un tramavaydan Takism Anıtı'na, Galata Kulesi'nden eğlence mekanlarına kentin sayısız simgesinin yer aldığı Beyoğlu'nun merkezi ülkenin aynın zamanda direniş üssü oldu uzun yıllar. Cumartesi Anneleri'nden 8 Mart'lara, 1 Mayıs'lardan Gezi Direnişi'ne.... Gezi sonrası ülkedeki çoraklaşma İstiklal'i de sardı. Kitapçılar, sinema tiyatrolar, eğlence mekanları kapandı. Kapanmayanlar ise adeta ucubeye döndü. Nargile turizminin merkez üssü oldu. Elbette Beyoğlu'nun küçük bir bölümü İstiklal. Haliç'e bakan mahallelerin tercihi de bu seçim değişti. Beyoğlu'nda da 6 dönemdir sırasıyla, Refah ve Fazilet partileri ile AKP adaylarının kazandığı belediyede seçmen tercihini 35 yıl sonra CHP'li İnan Güney'den yana kullandı.

Beyoğlu, Kasımpaşa'da dünyaya gelen Erdoğan için ilk adaylığını yaşadığı ilçe. Erdoğan 1989 yılında Refah Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olmuş ve seçimi kaybetmişti.

Türkiye geneli ve İstanbul'da sadece kıyılarda kalmakla eleştirilen CHP için sonuç bu kez farklı oldu. Erdoğan'ın sık sık 'Kaymak tabaka' dediği Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş'ı kazanmakla sınırlı kalmadı. Ülke genelinde Anadolu'nun içlerine ilerlediği gibi İstanbul'da durum benzerdi. Kentin içleri, eskiden yaşamın gecekondularda sürdüğü ilçelerde de AKP kaybeden taraf oldu.

ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ

Erdoğan için ikametgahının olduğu oy kullandığı Üsküdar, yıllar sonra CHP'ye geçti. Bir önceki seçimde Erdoğan Üsküdar'daki oy tartışmasına ilişkin "Atı alan Üsküdar'ı geçti" demişti. Şehir Hatları AŞ'nin genel müdürlüğünü yürüten Sinem Dedetaş, AKP'li Hilmi Türkmen'e 7 puanı aşkın bir fark atarak başkanlık koltuğuna oturdu.

7 DÖNEM SONRA

İstanbul'un Anadolu'daki en uzak ilçesi Tuzla'da 7 dönem sonra kazanan CHP adayı 30 yaşındaki Eren Ali Bingöl oldu. Şile 1994'ten bu yana ilk kez seçmenin tercihini CHP'li Özgür Kabadayı'dan yana kullandı. 2008'de ilçe olan Sancaktepe'de ilk kez, Beykoz'da 4 dönem sonra, Bayrampaşa'da da 6 dönem sonra başkanlıklar CHP'ye geçti. 2009'da Ümraniye'den ayrılarak ilçe statüsüne ulaşan Çekmeköy de de yönetim 3 dönem sonra Orhan Çerkez'i aday gösteren CHP'ye geçti.

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İMAMOĞLU’NDAN İLK MESAJ

Ekrem İmamoğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "31 Mart Yerel Seçimlerinde başarı elde elden 14 büyükşehir belediye başkanı, 21 il belediye başkanı, 337 ilçe belediye başkanı, 48 belde belediye başkanı siyasi yol arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seçilen tüm belediye başkanlarına da başarılar diliyorum. Hatay’da da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz" dedi.

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26 İLÇE CHP YÖNETİMİNDE

CHP’nin kazandığı ilçeler: 14 mevcut belediye dışında Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beykoz ilçeleri AKP’den CHP’ye geçti.

Silivri’de ise CHP yönetimi, MHP’den aldı.

AKP ise Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye, Fatih, Kağıthane, Sultangazi, Zeytinburnu, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy ve Güngören’i kazandı.