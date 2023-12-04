Yılda an az dört kez zam yapılmalı

Emek Servisi

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısı ile Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi’ndeki Yediler Parkı’nda toplanan platform üyeleri ve yurttaşlar, "Açlık ücreti değil, insanca yaşam ücreti istiyoruz" talebi ile eylem yaptı.

Eyleme katılanlar, "Açlık ücreti değil, insanca yaşam ücreti istiyoruz" yazılı pankart açarak, "Gelirde adalet, vergide adalet", "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Sefalete teslim olmayacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "AKP elini cebimizden çek" sloganları attı. Platform sözcüsü ve DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya, Türkiye’de ücretli çalışan sayısının 15 milyon civarında olduğunu belirterek, "Çalışanların en az yüzde 50’si asgari ücretle veya asgari ücrete yakın ücretlerle çalışmaktadır. Her geçen gün görece daha iyi ücret alan emekçilerin ücretleri de asgari ücrete yakınlaştırılıyor. Artık asgari ücret ülkemizde en düşük ücret olmaktan çıkıp ortalama ücret olmuştur. Türkiye hızla daha fazla açlar ve yoksullar ülkesine dönüşmüştür" diye konuştu.

Yüksek enflasyon koşullarında yılda bir veya iki kez asgari ücret belirlenmesinin çalışanları açlığa, yoksulluğa mahkum etmek anlamına geldiğini belirten Kaya, “Yılda en az 4 kez asgari ücret artışı sağlanmalıdır. Asgari ücret artışlarında TÜİK’in gerçek dışı, baskılandırılmış enflasyon oranları değil; en az 4 kişilik bir ailenin aylık insani ihtiyaçlarının karşılanması ölçüt olmalıdır. Aynı anlayışla en düşük emekli aylığı da asgari ücretten düşük olmamalıdır” dedi. 4 kişilik bir aile için açlık sınırının aylık 14 bin 025 TL; yoksulluk sınırının 45 bin 686 TL; yalnız yaşayan bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 18 bin 239 TL olarak ilan edildiğini belirten Kaya. “Bu gerçeklik üzerinden yoksulluk sınırı gözetildiğinde, iki ay sonra alınacak asgari ücret aylık en az 50 bin TL’den aşağı olmamalıdır” diye konuştu.