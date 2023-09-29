Yılda bir defa aşılama ile kuduz önlenebilir

Haber Merkezi

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Türkiye’de yılda 250 bin civarında kuduz riskli temas kaydedildiğini, son dönemde de 2 kişinin kuduz nedeniyle yaşamını yitirdiğini anımsatarak "Beraber yaşadığımız, hayatı ve doğayı paylaştığımız dostlarımıza yılda sadece bir defa aşı yapılarak, hem insanlar hem de hayvanların hayatlarını kurtarmayı başarabiliriz" açıklamasını yaptı.

28 Eylül Dünya Kuduz Günü nedeniye yapılan açıklamada her yıl tüm dünyada ve ülkemizde kuduz nedeniyle insanlar ve de hayvanlar öldüğüne dikkat çekilerek, özetle şu ifadelere yer verildi: "Pandemi ile zoonoz hastalıkların önlenebilmesi adına duyarlılığın arttığı bir dönemde, kuduz kontrol programları ve ‘Tek Sağlık’ anlayışının uygulanabilir hale gelmesi için gerekli adımların atılması bir zorunluluktur. Dünyadaki köpek popülasyonunun en az yüzde 70’inin aşılanmasıyla insanlarda kuduz hastalığına bağlı ölümlerin ortadan kaldırılabilir olduğuna dönük bilimsel veriler mevcuttur. Koruyucu hekimlik uygulamaları ile kuduzun bütünüyle önlenebilir ve tedaviden çok daha kolay ve ekonomik olduğu bilinmektedir. Bugünün dünyasında kuduz hastalığından yılda 60 bin kişinin ölüyor olması insanlık adına büyük bir utançtır. Beraber yaşadığımız, hayatı ve doğayı paylaştığımız dostlarımıza yılda sadece bir defa aşı yapılarak, hem insanlar hem de hayvanların hayatlarını kurtarmayı başarabiliriz." Türk Tabipleri Birliği (TTB) de yaptığı açıklamada "Kuduz, doğru yaklaşımla tamamen önlenebilir bir hastalıktır" açıklamasına yer verdi.