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Yıldırım düşmesiyle ormanlık alan yandı

Güncel
  • 02.10.2023 06:00
  • Giriş: 02.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 02.10.2023 06:50
Yıldırım düşmesiyle ormanlık alan yandı
Artvin’deki orman küle döndü. (Fotoğraf: İHA)

Haber Merkezi

Kentlerden orman yangınları haberleri gelmeye devam ediyor. Diyarbakır’ın Lice ve Dicle ilçeleri ile Genç kırsalında bulunan Akdağ’daki ormanlık alanda yangın çıktı. Yağan yağmurun ardından yangın kendiliğinden söndü.

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Bahçeli köyüne yıldırım düşmesi sonucu köye yakın ormanda yangın çıktı. Mezrada bulunan vatandaşlar tarafından fark edilen yangına ekipler ve vatandaşlar müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Ayrıca Edirne’deki Kocasinan Mahallesi Edirne Otogarı mevkisindeki hasat edilmiş buğday tarlasında da yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

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