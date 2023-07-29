Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri’ni kazananlar belli oldu: BirGün'e 3 ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), "2022 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri"nin kazananlarını açıkladı. Gazetemiz yazarı Timur Soykan, Haber Müdürümüz Uğur Şahin ve muhabirimiz İsmail Arı, ödüle değer görüldü.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 2022 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri’ni kazanan isimleri paylaştı.

Gazetemiz BirGün yazarı Timur Soykan, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşında 'evlendirmesi' ve H.K.G.'nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalını Türkiye'ye duyurduğu haberleri ile ödüle layık görüldü.

Soykan, sırasıyla 3, 7 ve 12 Aralık 2022'de "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu", "Utancın Fotoğrafları" ve "H.K.G. yalnız değildir" başlıklı haberleri ile "Haber Ödülü"ne değer bulundu.

ÇGD'nin "Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü" de sırasıyla 15 Mayıs ve 7 Ağustos 2022'de "AKP içindeki kavganın son adresi Kızılay" ile "Kızılay yöneticileri köşeyi dönmüş" başlıklı haberleriyle muhabirimiz İsmail Arı'nın oldu.

BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin ise "Kentin Soluğu" yazısı dizisi kapsamında hazırlanan 22 Haziran 2022 tarihli "Aileleri, komşuları birbirine düşüren kentsel dönüşüm: Milyonluk manzarayı bize bırakırlar mı hiç!" başlıklı haberiyle "Behzat Miser Kent Haber Ödülü"nün sahibi oldu.

2022 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri’nin kazananları şöyle:

• Haber Ödülü: Timur Soykan (BirGün)

• Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü: İsmail Arı (BirGün)

• Behzat Miser Kent Haber Ödülü: Uğur Şahin (BirGün)

• Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: Hale Gönültaş (Kısa Dalga)

• Rafet Genç Haber Ödülü: Asuman Aranca (T24)

• Rafet Genç Haber Ödülü: Tamer Arda Erşin- Gürkan Demirtaş ( ANKA)

• Köşe Yazısı Ödülü: Tolga Şardan (T24)

• Röportaj Ödülü: Seyhan Avşar (halktv.com.tr)

• Yerel Haber Ödülü: Akın Bodur ((İskenderun Ses)

• İzzet Kezer Haber Fotoğraf Ödülü: Eylem Akdağ (Mezopotamya Ajansı)

• TV Haber Ödülü: Meral Danyıldız (Artı TV)

• Belgesel Ödülü: Tunca Öğreten-Murat Baykara- Ömer Çakan (Voys Medya)

• Dayanışma Ödülü: Amasra maden işçiler ve aileleri