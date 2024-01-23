Yılın ilk günlerinde dört polis intiharı!

2024 yılının ilk saatlerinden itibaren dört polis daha intihar etti. Mobbing, baskı ve ekonomik gerekçelerle olduğu iddia edilen intiharların araştırılması talebi gündemde.

Haber Merkezi

2024, emniyet teşkilatı açısından intiharlarla başlayan bir yıl oldu. Yılın ilk saatlerinden itibaren dört polis daha intihar etti.

Emniyet Teşkilatı içerisindeki baskı, mobbing ve yoğun çalışma koşulları nedeniyle her yıl gündeme gelen polis intiharları, 2023 yılında diğer yıllara oranla azalmıştı. Bir süredir medyada da gündeme getirilmeyen intiharlara önceki gün bir yenisi daha eklendi. Duvar’ın haberine göre, Sakarya’da Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde komiser olarak görev yapan İlker Tarık Ünal, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan evinde ailesini katlettikten sonra intihar etti. Bu olay, 2024 yılının ilk saatlerinden itibaren yaşanan dördüncü intihar olayı oldu.

2024’de yaşanan intiharlar şöyle:

• 1 Ocak günü Ankara Çevik Kuvvet Müdürlüğü’nde görevli bir personelin intihar ettiği bilgisi yayıldı. İntihar ettiği iddia edilen polisin kimlik bilgisi ya da yaşanan durum ile ilgili Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü’nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

• 8 Ocak günü Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Efe Önsel, Mersin’in Silifke ilçesinde Taşucu Boğsak sahiline giderek silahıyla intihar etti. Aslen Maraşlı olan bir çocuk babası Önsel, İstanbul’da Başıbüyük Mezarlığı’na defnedildi. Yaşanan olay yerel medya haricinde basın organlarında yer bulmadı. Olayın cinayet olma ihtimalinin araştırılıp araştırılmadığına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

• 9 Ocak günü ise Afyon Emniyet Müdürlüğü’nde Koruma Şube Müdürü olarak görev yapan Ömer Kapsal intihar etti. Evinde intihar eden Kapsal’ın bir gün önce İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile görüştüğü ve yıllık iznini kullanmak istediği öğrenildi. Kapsal, intiharı öncesinde ise bir mektup kaleme aldı. Mektubunda kızına “Canım kızım seni çok seviyorum” diye seslenen Kapsal’ın, mektupta mali detaylara yer verdiği belirtildi. Kapsal’ın görev yerinin sık sık değiştirildiği bu nedenle de mobbinge maruz kaldığı iddiası da gündeme geldi.

Gazete Duvar’a konuşan Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, “12 yıldır soruyoruz, ancak cevap alamıyoruz. Açıklamalarda ‘Psikolojik sorunları vardı’ deniliyor, demek ki sorunları olduğu biliniyor. Peki neden silaha yakın tutuyorsunuz? Neden tedaviye göndermiyorsunuz? Bu intiharlar araştırılmadığı sürece bir düzelme beklenemez. İntiharlar araştırılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.” dedi.