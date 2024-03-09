Yılmaz Büyükerşen'den Hatipoğlu'na: Dilber ile rekabet edebilecek kadar oynayabilmesi üzüntü veriyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İYİ Parti'den milletvekili seçilen ancak daha sonra AKP'ye geçen ve AKP'nin Eskişehir adayı olan Nebi Hatipoğlu'nun dans etmesini eleştirdi. Büyükerşen, "Eskişehir'de belediye başkanı olacak kişi Dilber ile, ona benzer hareketlerle, çiftetelli oynamaz herhalde" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İYİ Parti'den milletvekili seçildikten sonra AKP'ye geçen ve AKP'nin Eskişehir adayı olan Nebi Hatipoğlu'nu 'İnci Taneleri' dizisindeki Dilber karakteri üzerinden eleştirdi.

CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte konuşan Büyükerşen, Nebi Hatipoğlu'nun Dilber şarkısı eşliğinde çiftetelli oynamasını eleştirdi.

Büyükerşen, şunları söyledi:

"Bir pavyon kadını olan Dilber. Ara sıra gözüm takılıyor evde, bakıyorum gazete okurken televizyona. Dilber çok güzel dans ediyor. Eskişehir'de bir genç gazeteci köşesinde yazıyor. Diyor ki 'Sayın AKP adayı Dilber ile ne anlatmak istedi' diyor. 'Alah Allah, ne demek bu' dedim. Arkadaşlar bir belediye başkanını Eskişehirliler hiç hayal etmemişlerdir şimdiye kadar.

Hele Dilber ile rekabet edebilecek kadar oynayabilmesi benim için gurur veren değil, üzüntü veren bir konu. Eskişehir'de belediye başkanı olacak kişi Dilber ile, ona benzer hareketlerle, çiftetelli oynamaz herhalde. Eğer çiftetelli oynayacak bir belediye başkanını seçerse Eskişehirliler, vay bu Eskişehir'in haline."

HATİPOĞLU'NDAN ÖZÜR ÇAĞRISI

Nebi Hatipoğlu ise Büyükerşen'in sözlerinin cinsiyetçi olduğunu söylerken şunları ifade etti:

"Bizim için tüm kadınlar, yaşı, mesleği, dili, dini, etnik kökeni ne olursa olsun eşit değerde ve önemdedir. Kadına yönelik her türlü aşağılayıcı ifade de kimden gelirse gelsin en ağır şekilde eleştirilmeyi ve kınanmayı hak eder. Belirli bir meslek grubu üzerinden söylediğiniz sözler insaf ve izan dışıdır. İnsanları, içinde bulundukları şartlar nedeniyle yargılamak kimsenin ne hakkıdır ne de haddi. Kendisini ağzından çıkan, ama ne yazık ki yeterince düşünmeden söylendiği anlaşılan bu sözlerinizden ötürü tüm kadınlardan özür dilemeye davet ediyorum."