Yine mülakat yine mağduriyet

Erdoğan seçimlerden önce mülakatın kaldırılacağını vaat etse de bu gerçekleşmedi. Trabzon’da katip olmak isteyen bir kişi mülakata girdi ve elendi. Ancak sözlü sınav kayıt altına alınmadı, sorular ‘rastgele’ soruldu.

Uğur ŞAHİN

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın kameralara yansıyan “torpil yazışmaları”yla birlikte kamuya personel alım süreci bir süredir tartışma konusu. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan son seçimlerin öncesinde “kamuda mülakatların kaldırılacağını” vaat etse de, bu konuda herhangi bir adım atılmış değil. Hatta Meclis Genel Kurulu’nda “kamuda mülakatların kaldırılması” teklifi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Trabzon’da yaşanan bir olay ise mülakat sisteminin yarattığı mağduriyeti gözler önüne serdi.

BAŞARISIZ SAYILDI

Bir yurttaş, Trabzon Adliyesi’nde zabıt kâtibi olabilmek için 21 Haziran 2023’te mülakat sınavına girdi. Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nca yapılan sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyordu. Ancak söz konusu kişi 65 puan aldı, sınavdan da başarısız sayıldı. İlerleyen süreçte mülakata dair soru ile cevap anahtarı düzenlenmediği, ‘rastgele’ soru sorulduğu, sözlü sınav esnasında görsel ya da yazılı kayıt da yapılmadığı öğrenildi.

Adalet meslek yüksekokulu mezunu olan kişi, bu nedenle öncelik hakkının bulunduğunu ancak buna rağmen “öncelik hakkının kullandırılmaması amacı ile başarısız sayıldığını” iddia etti. Üstelik yurttaş sınav sonucunun tekrar değerlendirilmesine ilişkin itiraz dilekçesi sunsa da “herhangi bir maddi hata tespit edilmediğinden” itirazın reddine karar verildi. Bunun üzerine mülakattan başarısız sayılan yurttaş, Kamu Denetçiliği’ne başvurdu.

PUAN SİSTEMİ NETLEŞSİN

Ombudsman söz konusu yurttaşın yaptığı başvuruyu kabul etti ve Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na “tavsiyede bulunulmasına” karar verdi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzalı kararda, sözlü sınavların “nesnellik, tarafsızlık ve şeffaflık” ilkelerine uygun yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

3 Ocak tarihli kararda, idarenin bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavların öncesinde adaylara sorulacak soru ve cevap anahtarının hazırlaması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca idarenin mülakata giren adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirleri alması gerektiği de kaydedildi. Mülakata giren adayların vermiş olduğu cevabın tutanak altına alınması, sınavların ses ve görüntü ile kayıt altına alınması gerektiği de dile getirildi.