"Yırtarım" diyen MHP’li ceza aldı

MHP’li Ali Demiray, Dilovası İlçe Başkanı olduğu dönemde parti çalışanı K.A. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu için 3 yıl 10 ay hapis cezası aldı. K.A., Demiray’ın “Bir şey olmaz, yırtarım” dediğini söylemişti.

İsmail ARI

Kocaeli’ndeki MHP Dilovası İlçe Başkanlığı’nda ortaya çıkan “cinsel saldırı" skandalı davasının ilk duruşmasında MHP’li Ali Demiray’a hapis cezası verildi.

MHP İlçe Başkanlığı’nda çalışan K.A. isimli kadın, MHP İlçe Başkanı Ali Demiray’dan, kendisine “cinsel saldırıda” bulunduğunu belirterek 30 Mart tarihinde şikâyetçi olmuştu. İfadesinde MHP’li Demiray’ın farklı zamanlarda fiziksel cinsel saldırısını sürdürdüğünü anlatan K.A. BirGün’e yaptığı açıklamada ise “Demiray, ‘bana bir şey olmaz. Ben her türlü yırtarım’ diyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da MHP’li Ali Demiray hakkında “Cinsel taciz ve basit cinsel saldırı” suçlarını işlediğini belirterek 22 Mayıs tarihinde iddianame hazırladı. Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Demiray hakkında dava açıldı.

İddianamede K.A. isimli kadının, MHP Dilovası İlçe Başkanlığı’nda çaycı olarak çalıştığı dönemde, hem parti binasında hem de evinde MHP’li Demiray’ın sözlü ve cinsel saldırısına maruz kaldığını belirttiği ifade edildi. Ayrıca İddianamede K.A. delil olarak sunduğu ses kaydının anlattıklarını doğrular nitelikte olduğu belirtildi. Buna karşın MHP’li Demiray’ın “kendisine iftira atıldığı” şeklindeki savunmasının da K.A. ile aralarında husumet bulunmadığı için “suçtan kurtulmaya yönelik” olduğu ve bu nedenle itibar edilmediği belirtildi.

Davanın 10 Ekim tarihinde görülen ilk duruşmasında ise MHP’li Demiray’a” Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçunu” işlediği gerekçesiyle 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ancak iyi hal indirimi ile Demiray’ın cezası 3 yıl 10 aya düşürüldü. Ceza kesinleştiğinde Demiray’ın cezaevine girmesi bekleniyor.

‘BAHÇELİ’NİN EMRİNDEYİM’

Öte yandan MHP’li Ali Demiray, K.A.’nın şikâyetinden sadece sonra, “Sağlık sebeplerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Dilovası İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Teşkilatlarımın ve liderimiz sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin her daim emrindeyim” diyerek görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.