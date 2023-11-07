YKS ne zaman? 2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte pek çok adayın merakla beklediği 2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri belli olmuş oldu. Peki, YKS ne zaman? İşte 2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Sınava katılacak birçok aday YKS ne zaman sorusunu gündeme getirirken ÖSYM'nin duyurusunun ardından 2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri takvimlerde işaretlendi. Peki, YKS ne zaman? İşte 2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri!

2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri

2024 YKS başvuruları 1 ile 26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. YKS sınav tarihleri ise 8-9 Haziran 2024 şeklinde duyuruldu.

YKS ne zaman?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

YKS Başvuru tarihi: 01.02.2024 ile 26.02.2024 arası

01.02.2024 ile 26.02.2024 arası YKS 1. Oturum (TYT): 8 Haziran 2024

8 Haziran 2024 YKS 2. Oturum (AYT): 9 Haziran 2024

9 Haziran 2024 YKS 3. Oturum (YDT): 9 Haziran 2024

YKS başvuruları nasıl yapılır?

YKS başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan ve her yıl düzenlenen ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. YKS'nin öncesinde, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olmak üzere iki ayrı sınav bulunuyordu.

Önceden, adaylar YGS sınavına girmek ve herhangi bir puan türünde 180 ham puan elde etmek zorundaydılar. Bu, adayların ilerleyen aşamalardaki LYS sınavlarına katılabilmeleri için bir barajdı. Ayrıca, 150-179 puan arasında olan adaylar önlisans programlarına başvuruda bulunabiliyorlardı. Ancak 150 puanın altında kalan adaylar tercih hakkına sahip değildi ve yükseköğretime yerleştirme şansı bulunmuyordu.

YKS'nin getirilmesiyle, bu ayrım kaldırıldı ve tek bir sınavla öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına girişleri değerlendirilmeye başlandı. YKS, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri olmak üzere dört ayrı puan türünü içerir ve öğrencilere daha fazla esneklik sağlar. Bu sayede öğrenciler, istedikleri alandaki lisans programlarına başvurabilirler.