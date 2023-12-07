Yoksulluk sınırı 1 yılda 19 bin 600 TL arttı

Ekonomi Servisi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın yaptığı araştırmaya göre, kasımda açlık sınırı 15 bin 548 liraya, yoksulluk sınırı 45 bin 46 liraya yükseldi.

Araştırmaya göre; açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 228 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 923 lira yükselerek 29 bin 398 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 187 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 6 bin 991 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 12 bin 633 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son 12 ada toplam 19 bin 624 liralık artış gösterdi.