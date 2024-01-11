Yoksulluk umurlarında değil: Milletvekiline kıyak kayak paketi

Yoksulluğa mahkûm edilen milyonlarca yurttaş geçim mücadelesi verirken AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi “İndirimli kış tatili paketi” hazırladı. Belediye, milletvekilleri ve yakınlarına yüzde 50 indirimle kış tatili ayarlıyor.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP döneminde tartışmalı birçok uygulama ile adeta baypas edilen ve yurttaşın yararından çok iktidarın kanunlarını geçirmek için çalıştırılan TBMM skandal bir uygulamaya daha sahne oldu. Türkiye’de on milyonlarca yurttaş, giderek derinleşen ekonomik krizin gölgesinde yaşam mücadelesi verirken milletvekilleri için indirimli kış tatili paketi hazırlandı. AKP idaresindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan paketin duyurusu, AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı tarafından milletvekillerine mail olarak gönderildi.

TBMM'de görev yapan ve yüksek maaşın yanı sıra çok sayıda ayrıcalıkları bulunan milletvekillerine yeni bir imtiyaz daha sağlandı. Kış tatilini Kayseri Erciyes’te geçirmek isteyen milletvekillerine yüzde 50 indirimli tatil olanağı verildi.

DUYURU AKP’Lİ VEKİLDEN

AKP Milletvekili Murat Cahid Cıngı, milletvekillerine yolladığı mailde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin milletvekilleri için yaptığı kampanyayı tanıttı. Maile bir de tanıdım broşürü eklendi. Tanıtım broşüründe, şu ifadeler kullanıldı:

"Sömestr tatilinin yaklaştığı bu dönemde Erciyes Kayak Merkezi'nin destinasyon yönetim şirketi Erciyes A.Ş. ile birlikte siz değerli milletvekillerimiz ve yakınlarınız için kış boyu devam edecek bir tatil kampanyası organize etmiş bulunuyoruz. Bu kampanya dahilinde sunulan avantajlar aşağıdaki gibidir:

• Ücretsiz kayak eğitimi,

• Özel işletmelerden yapılacak kayak, snowboard, kıyafet gibi ekipmanlarda yüzde 50 indirim,

• Erciyes Dağı ve şehir merkezindeki otellerde yüzde 50'ye varan indirim,

• Erciyes'in dinlendirici atmosferini keşfetmeye hazır mısınız?"

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BİTMEYEN OLANAKLAR

TBMM’deki milletvekilleri aldıkları yüksek maaşların yanı sıra pek çok ayrıcalığa da sahip oluyor. Milletvekilleri, THY uçaklarında ekonomi sınıfı biletleri ücretsiz olarak Business Class’a çevirebiliyor, telefon faturaları ise TBMM tarafından karşılanıyor. Milletvekillerine ait araçlara trafik cezası da kesilemiyor. Tabanca bulundurma ve taşıma yetkisi de olan milletvekillerinin ölümleri halinde ailelerine 12 aylık tutarında ölüm yardımı yapılıyor. TBMM içinde bulunan baştabiplikte, radyoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarları, diş, dâhiliye, kulak-burun-boğaz, çocuk, cildiye bölümleri yer alıyor. Milletvekilleri ve yakınları, tüm bu alanlardan ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor.