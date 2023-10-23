Yol değil mezarlık

İktidarın ‘iş cinayeti’ olarak görmediği trafik kazalarında binlerce işçi canından oluyor. Son altı günde yaşanan en az 7 trafik kazasında işçiler öldü ve yaralandı. Bu konuda herhangi bir önlem de alınmıyor.

Emek Servisi

Ülkenin yolları işçiler için resmen mezarlığa dönüştü. Son 6 yılda toplam 2 bin 297 işçi trafik ve servis kazaları sonucunda canından oldu, binlercesi yaralandı. Üstelik söz konusu kazalar iş değil, trafik kazası olarak kayıtlara geçiyor.

Yazın çoğunlukla tarımda çalışan işçilerin servisi kazaları sonucu hayatını kaybettiğine yönelik haberler medyaya yansıyor. Ancak mevsim değişse de kazalar değişmiyor, işçiler yollarda ölüyor. İktidar işe gitmek için yollarda olan işçileri taşıyan servislerin yaptığı kazaları, iş ya da cinayet kazası olarak değerlendirmezken emekçiler, yaralanıyor hatta hayatını kaybediyor.

4 GÜNDE YEDİ KAZA

Son 4 günde medyaya yansıyan haberlere bakıldığında yaşanan trafik kazalarındaki işçi ölüm ve yaralanmalarına yönelik haberler dikkat çekiyor. Söz konusu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken en az 91 işçi yaralandı. Kazalar şöyle:

18 Ekim: Sinop Boyabat’ta fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

20 Ekim: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sebze yüklü kamyonet ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

21 Ekim: Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

21 Ekim: Urfa’nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada, 20 tarım işçisi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

21 Ekim: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

21 Ekim: Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 15 işçi yaralandı.

22 Ekim: Uşak'ta işçileri taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı.

9 AYDA 345 KİŞİ CAN VERDİ

Bu yılın ilk 9 ayında hayatını kaybeden bin 409 işçinin 345’i yollarda öldü. Yalnızca eylül ayında yaşamını yitiren işçilerin yüzde 26’sı trafik ve servis kazası sonucu can verirken ölenlerin çoğu tarım işçisi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin verilerine göre son 10 yılda tarım işkolunda ölen bin 803 kişinin neredeyse üçte biri yolda hayatını kaybetti. Son 10 yılda 596 tarım işçisi trafik veya servis kazası sonucu öldü.

BİNLERCE İŞÇİ TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

2018: 408

2019: 392

2020: 388

2021: 342

2022: 422

2023: 345

*İSİG Meclisi’nin verileri.