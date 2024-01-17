Yollardan 563,2 milyon TL’lik gelir

Yurttaşın ulaşım hakkına darbe vuran pahalı geçiş ücretleri, merkezi yönetim bütçe gelir tablosuna yansıdı. Kamunun yol, köprü ve tünel ücret gelirleri 2023 yılında yüzde 156’lık artış ile 563,2 milyon TL’ye fırladı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında hemen her alanda büyük hak gaspları ile karşı karşıya kalan yurttaşlar, paralı yollar nedeniyle ulaşım hakkını kullanırken dahi iki kere düşünmek zorunda kalıyor. Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken on milyonlarca yurttaş, yüksek ulaşım maliyetlerine de katlanmak zorunda kalıyor. Ücretli yol, köprü ve tünellerin geçiş ücretleri 2024 yılı itibarıyla cep yakıyor.

Merkezi yönetim bütçe verileri de fahiş yol, köprü ve tünel geçiş ücretleri nedeniyle elde edilen büyük geliri gözler önüne serdi. Yol, köprü ve tünellerden 2022 yılında elde edilen 219 milyon 976 bin TL’lik gelir, 2023 yılında yüzde 156’lık artış kaydetti.

REKOR ARTIŞ

Merkezi yönetim bütçe verilerine göre, 2022’de yol, köprü ve tünel ücret gelirleri kayıtlara, 219 milyon 976 bin TL olarak geçti. 2023 yılında ise yol, köprü ve tünel ücret gelirlerinde çarpıcı artış yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı ve ücretli yolların ücretsiz olarak kullanılma açıldığı Şubat ayı hariç 2023’ün hemen her ayında yol, köprü ve tünel geçişlerinden on milyonlarca lira para toplandı. 2022 yılına oranla yüzde 156’lık artış yaşanan yol, köprü ve tünel ücret gelirleri, bazı aylara göre şöyle gerçekleşti:

• Ocak: 14 milyon 244 bin TL

• Mart: 38 milyon 217 bin TL

• Mayıs: 16 milyon 617 bin TL

• Temmuz: 29 milyon 741 bin TL

• Eylül: 24 milyon 4 bin TL

• Kasım: 82 milyon 861 bin TL

• Aralık: 115 milyon 60 bin TL

CEP YAKAN ÜCRETLER

Türkiye'de en yoğun kullanıma sahip bazı otoyollardan geçiş için birinci sınıf araçlardan (otomobil) alınan ücretler şöyle sıralanıyor:

Ankara-Niğde Otoyolu (Ankara Alın giriş, Niğde Gölcük çıkış): 210 TL

Gebze-Orhangazi-İzmir (Osmangazi Köprüsü giriş, İzmir çıkış): 710 TL

Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş-1915 Çanakkale Köprüsü çıkış): 410 TL

Osmangazi Köprüsü: 290 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 295 TL