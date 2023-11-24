Yolyemezler çetesinden 22 kişi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'Yolyemezler' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 22'si tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'Yolyemezler' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 22'si tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'Yolyemezler' suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 kişi emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınan şüphelilerden 22'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.