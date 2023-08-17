YouTube'dan tıbbi dezenformasyon kararı: Tedaviden caydıran içerikler yasaklanacak

YouTube'un Sağlık Başkanı Garth Graham, profesyonel tıbbi tedavi aramaktan caydıran içerikleri yasaklayacağını belirtti. Platfrom ayrıca kanser tedavisi ile ilgili yanlış bilgilendirmeler yapan içerikleri platform üzerinden kaldıracak. Platformun yeni politikası kapsamında Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen içerikler hakkında da işlem yapılacağı kaydedildi.

YouTube, tıbbi yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmeye hazırlanıyor. Platform, kanser tedavisine dair ortaya atılan yanlış iddiaları kaldıracağını duyurdu.

YouTube Sağlık Başkanı Dr. Garth Graham yayınladığı bir blog yazısında, güncellenen politika kapsamında YouTube'un zararlı veya etkisiz olduğu kanıtlanmış kanser tedavilerini tanıtan veya izleyicileri profesyonel tıbbi tedavi aramaktan caydıran içerikleri yasaklayacağını söyledi.



NTV'de yer alan habere göre Graham, "Hastaların radyasyon tedavisi yerine C vitamini almaları gerektiği yönündeki yanıltıcı iddia gibi onaylanmış tedavinin yerine kanıtlanmamış tedavileri veya garantili bir tedavi olarak teşvik eden içerikleri ve sağlık yetkilileri tarafından özellikle zararlı kabul edilen tedavileri de kapsamaktadır" dedi.

YouTube'un ortaya sunduğu yeni politika kapsamında ayrıca aşı ve kürtajla ilgili yanlış iddiaların ile yeme bozukluklarını teşvik eden veya yücelten içeriklerin de platformdan kaldırılacağı ifade edildi.

HALK SAĞLIĞI RİSKİ DEĞERLENDİRİLECEK

Graham, "Bir durumun, tedavinin veya maddenin tıbbi yanlış bilgilendirme politikalarımız kapsamında olup olmadığını belirlemek için, yüksek bir halk sağlığı riskiyle ilişkili olup olmadığını, dünyanın dört bir yanındaki sağlık yetkililerinin kamuya açık kılavuzlarını ve genel olarak yanlış bilgilendirmeye eğilimli olup olmadığını değerlendireceğiz" dedi.

Graham, YouTube'un bu çerçeveye giren ve "yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen" içerikler hakkında işlem yapacağını da sözlerine ekledi.



Graham, kanser tedavisinin YouTube'un güncellenmiş tıbbi yanlış bilgilendirme çerçevesine uyduğunu çünkü hastalığın yüksek bir halk sağlığı riski oluşturduğunu ve sık sık yanlış bilgilendirmeye eğilimli bir konu olduğunu ve yerel ve küresel sağlık yetkililerinin güvenli kanser tedavileri konusunda istikrarlı bir fikir birliği olduğunu söyledi.



