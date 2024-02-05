Yozgat’ta İHA fabrikası kuracaktı, ortadan kayboldu: “Bu topraklar çok garip be evlat…”

Yozgat’ta İHA fabrikası kuracağını reklamlarla ilan eden Ocakcı Holding’in sahibi Sedat Ocakcı ortadan kaybolunca kurduğu fona para yatıranlar yetkililerden yardım istedi. Ocakcı açıklama yaparak paraları ’azar azar’ vereceğini savundu. Tesisin reklam filminde oynayan Turgay Tanülkü’nün “Bu topraklar çok garip be evlat…” sözleriyse akıllarda kaldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın, ponzi sistemi benzeri bir yapı ile yüksek getiri vaadiyle vatandaşlardan para topladığı iddiaları gündeme geldi.

Yozgat'ta insansız hava aracı (İHA) üretmek için de valiyle tesisin açılışını yapan Ocakcı'ya bir haftadır ulaşılamıyor.

Sedat Ocakcı

Egede Sonsöz’ün haberine göre olay mağdurlar arasında endişe ve belirsizlik yaratırken, iş insanının neden ulaşılamadığı ve toplanan paraların durumu hakkında soru işaretleri oluştu.

'ÇOK SEVDİĞİNİZ PARALARI AZAR AZAR ÖDEYECEĞİM'

Tartışmalar sürerken Sedat Ocakcı da çıkıp açıklama yaptı. Nerede olduğunu söylemeyen Ocakcı, şu açıklamayı yaptı:

“Gördüğünüz gibi buradayım canlıyım kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamanıza rağmen ben sistemimi kurdum, kuruyorum. Hızlı bir şekilde fon girişini sağlıyorum. Kazandıkça, azar azar hepinize o çok sevdiğiniz paraları göndereceğim. En başında ben hangi noktadaysam, yine hala aynı noktadayım. Canım ciğerim dediğim, kardeşim dediklerimin arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım. Beni muhattap aldığınız gibi her zaman alacaksınız. Hiçbir yere gitmedim. İzmir’e de geleceğim. Merak etmeyin. Paranızı hazırlıyorum.”

YOZGAT’TA İHA

Sedat Ocakcı öncülüğündeki holding, Art Mimarlık işbirliğiyle Yozgat’a İHA fabrikası kuracağını ilan etmişti. Bozok OSB’de hayata geçirileceği belirtilen dron tesisi için Vali Yardımcısı Halil Dalak ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç arasında sözleşme bile imzalanmıştı. Hatta valilik hesabından bunun paylaşımı bile yapılmıştı.

Valiliği X hesabından Sedat Ocakcı’nın da yer aldığı fotoğraflar paylaşılarak şu not eklenmişti: “Yozgat-Sorgun arasında, 123 hektar alan üzerine, 39 sanayi parselinden oluşan Bozok Organize Sanayi Bölgemizin ilk fabrikasının temelleri Valimiz Mehmet Ali Özkan’ın katılımıyla atıldı. Savunma ve sivil alanlarda faaliyet gösterecek olan Meta Yıldız Savunma Sanayi A.Ş. (Ocakcı Holding bünyesindeki şirket) ilimiz istihdamına önemli katkılarda bulunacak ve insansız hava aracı üretimi yapacak.”

"BU TOPRAKLAR ÇOK GARİP BE EVLAT..."

Söz konusu dron fabrikası için Turgay Tanülkü’nün oynadığı reklam filmi de çekilmişti. Filmde, Tanülkü, yanındaki çocuğa “Bu topraklar çok garip be evlat…” derken; çocuk ‘teyyare’ye bakıyordu. Tanülkü, “Ben teyyarenin küçüğünü yapabilir miyim” diyen çocuğa drona dikkat çekip “Yaparsın be evlat” diyordu.