YRP'den Efkan Ala'ya yalanlama: 100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır

YRP Genel Başkan Yardımcısı Nureddin gül, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "Yeniden Refah bizden ittifak için 100 ilçe istedi" açıklamasını yalanladı. Gül, "Bizler sadece adil ve dengeli bir ittifak yapılması talebinde bulunduk. 100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın "Yeniden Refah bizden ittifak için 100 ilçe istedi" sözlerini yalanlayarak "Bizler sadece adil ve dengeli bir ittifak yapılması talebinde bulunduk. 100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ala, açıklamasında Yeniden Refah ile ilgili yapılan görüşmelere değinerek "Görüşmeler sonucunda bir mutabakata varamadık. Çünkü bizden daha ilk görüşmelerde ve ondan sonra da istedikleri yerler, bizim zaten yüzde 50'nin üzerinde oy aldığımız iller ve büyükşehirler oldu. Kocaeli'de yüzde 55 almışız. Sakarya'da yüzde 65 ile seçilmiş. İlçe olarak İnegöl, yüzde 65 ile seçilmiş. 100'e yakın ilçe istediler" demişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, Efkan Ala'nın sözlerine yönelik yazılı bir açıklamada yaptı.

Açıklamada, "Her şeyden önce bilinmelidir ki, Yeniden Refah Partisi olarak daha aylar öncesinden ‘İstanbul, Ankara ve İzmir’de AK Parti ile belki ittifak yapabiliriz’ şeklinde genel başkanımızın açıklamaları olmuştur. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi bu süreçte, bizzat sorumluluk alarak, tıpkı 14 Mayıs’ta olduğu gibi elini taşın altına koyup, ittifak görüşmelerine katılmıştır" denildi.

"AK PARTİ TEKLİF SUNMAMIŞTIR"

AKP'nin görüşme masasına sonuç almak üzere oturmadığını ifade eden Gül, "AK Parti bu masaya ittifak yapmamak üzere oturmuştur. Çünkü görüşmelerin tamamında AK Parti tarafı Yeniden Refah Partisi’ne hiçbir teklif sunmamış, bilakis AK Parti’nin yaklaşımı ‘Dostlar bizi alışverişte görsün’ şeklinde olmuştur. Özellikle AK Parti heyetinden Yeniden Refah Partisi’nin ne istediği değil, kendilerinin ittifak için ne teklif ettiklerini açık ve net bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalarını istiyoruz" dedi.

Gül, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bizim tüm ittifak görüşmelerindeki tavrımız ve taleplerimiz oldukça netti. Öncelikle ilkeli, adil ve partimizin gücünün dikkate alındığı, dengeli bir ittifak yapılması ve 14 Mayıs’ta ortaya konulan protokolün bir an önce hayata geçirilip, acilen Gazze ile ilgili somut adımların atılması heyetimizin talepleriydi.

"YENİDEN REFAH'A NE KAYBETTİRİRİZ"

Yeniden Refah Partisinin, bir seçim bölgesinde seçime girmemesinin, başta tabanında oluşturacağı rahatsızlığı ve Türkiye geneli oy oranına olumsuz etkisini dahi dikkate almayan bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Maalesef AK Parti heyetinin ittifak görüşmelerindeki yaklaşımı, ‘Türkiye ne kazanır’ değil, ‘AK Parti buradan ne kazanır, Yeniden Refah’a ne kaybettiririz’ yaklaşımıydı.

Özetle ittifak için çok da istekli olmayan bir heyetle görüşmeleri sürdürdük. Ayrıca görüşmelerimiz henüz devam ederken, AK Parti tarafı tüm adaylarını açıklamaktan da geri durmamıştır. Biz ise, ittifak görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar adaylarımızı açıklamayıp, sürecin tamamlanmasını bekledik. Gelinen noktada Efkan Bey’in Yeniden Refah Partisi için ‘bizden 100 ilçe istediler’ şeklindeki ifadelerini hayretle karşılıyor, açık ve net bir şekilde yalanlıyoruz. Bizler sadece adil ve dengeli bir ittifak yapılması talebinde bulunduk.

"AK PARTİ TABANINI DAHİ RAHATSIZ ETMİŞTİR"

100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır. Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve üye sayısı 500 binlere gelmiş bir partiyi yok hükmünde saymak, her şeyden önce tabanımızı, üyelerimizi, hatta AK Parti tabanını dahi ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi’nin yok hükmünde gösterilmek istendiği bir ittifakın içerisinde olmaması, tüm bu değerlendirmelerin ışığında gayet tabiidir. Yine altını çizerek ifade etmek isterim ki, bizler bir başka partinin kazanması veya kaybetmesi üzerine siyaset yapan değil, özellikle ekonomik ve sosyal alanda nice sıkıntılarla boğuşan milletimizin kazanması için siyaset yapan bir partiyiz."