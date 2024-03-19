YRP'li Bekin'den Erdoğan'a yanıt: "Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ve payandası değiliz"

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partisini hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Erdoğan'ın sözlerinin kabul edilebilir olmadığını ifade eden Bekin, "Başka siyasi partilerin kazanması veya kaybetmesi üzerine politika yapmıyoruz. Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ve payandası değiliz" dedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ve payandası değiliz" dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin ivme kazandığını kaydeden Bekin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

"KİMSENİN PAÇASINA TUTUNARAK DEĞİL"

İktidarın, ekonomi başta olmak üzere her alanda yaşanan başarısızlığının faturasını unutturmak adına seçim öncesi Yeniden Refah Partisi'ni hedef aldığını ve bunun kabul edilebilir olmadığını kaydeden Bekin, partisinin, "kimsenin paçasına tutunarak değil, salt Milli Görüş ilkelerine sımsıkı tutunarak siyaset yaptığını" da belirtti.

Bekin, "Başka siyasi partilerin kazanması veya kaybetmesi üzerine politika yapmıyoruz. Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ve payandası değiliz" diye konuştu.

Yeniden Refah Partili Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üyelerimizin güçlüklerle verdiği aidatlarla pankartlarımıza tahammül edemeyen bazı siyasi partiler, pankartlarımızı sökerek partimizin önüne set çekmeye çalışıyor. Pankartlarımızı sökerler ama Milli Görüş ruhunu seçmenin gönlünden söküp atamayacaklar. Bu seçimlerin de sağduyulu olarak tamamlanması ve milletimizin vereceği karara tüm siyasi partilerin saygı göstermesi en büyük beklentimizdir."