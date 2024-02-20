YRP Milletvekili Pamukçu partisinden istifa etti, AKP'ye katıldı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, aday eleştirisi yaparak partisinden istifa ettiğini duyurdu. Pamukçu, "Partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" ifadelerini kullanarak partinin temel görüşü yerine 'oy hesabı yapıldığını' ve 'inançlarıyla uyumlu olmayan' kişilerin aday olarak gösterildiğini söyledi. Pamukçu, AKP'ye katıldı.

Siyaset 20.02.2024 17:52 Giriş: 20.02.2024 17:52

Güncelleme: 20.02.2024 18:08 Kaynak: Haber Merkezi

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