YRP Milletvekili Pamukçu partisinden istifa etti, AKP'ye katıldı
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, aday eleştirisi yaparak partisinden istifa ettiğini duyurdu. Pamukçu, "Partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" ifadelerini kullanarak partinin temel görüşü yerine 'oy hesabı yapıldığını' ve 'inançlarıyla uyumlu olmayan' kişilerin aday olarak gösterildiğini söyledi. Pamukçu, AKP'ye katıldı.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinden istifa etti. Partisinin kuruluş felsefesinden uzaklaştığını belirten Pamukçu, AKP'ye katıldı.
Pamukçu'nun açıklamasında "Partimizin kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" dedi. Pamukçu 'yerel seçim aday belirleme sürecinde de oy hesabı yapıldığı' eleştirisinde bulundu.
"İNANCIMIZLA UYUMLU OLMAYAN ADAYLAR"
Pamukçu'nun açıklaması şöyle:
"Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklıselimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."