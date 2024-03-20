YRP'nin İstanbul adayı Altınöz: "AK Parti yöneticilerinin bir kısmı bizimle kavga etmek istiyor

YRP'nin İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz, Erdoğan'ın milli görüş gömleğini çıkardığını dolayısıyla '94 ruhunu' yakalamasının mümkün olmadığını söyledi. Bazı AKP'li yöneticilerin kendileriyle kavga etmek istediğini belirten Altınöz, "Biz kavga etmek istemiyoruz. Biz kavga etmek istersek kavga edilir" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı adayı Mehmet Altınöz, yerel seçimlere ilişkin değerlendirme yaptı.

Gazete Duvar'dan Anıl Mert Özsoy'a konuşan Altınöz, partide '94 ruhu'nun yaşandığını öne sürdü. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'milli görüş gömleğini çıkardığını' söylediğini hatırlatan Altınöz, şunları söyledi:

"Sayın cumhurbaşkanının o ruhu yaşaması mümkün değil. Onlar artık buradan kopmuş durumdalar. Çünkü sen 'Milli Görüş gömleğini çıkardım' dersen, o ruhu yaşayabilmen mümkün değil. Sen 'o gömleği çıkardım' diyorsun, sonra '94 ruhunu yaşayayım' diyorsun, bu mümkün değil."

14 MAYIS İTTİFAKI NASIL YAPILDI?

Mehmet Altınöz, AKP ile YRP'nin bu seçimde ittifak yapmama gerekçelerini açıkladı. Toplum olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeniden irdelenmesi gerektiğini vurgulayan Altınöz, 14 Mayıs'ta ittifak teklifinin AKP'den geldiğini söyledi. Altınöz ittifak süreçlerini şöyle anlattı:

"14 Mayıs'ta yaptığımız protokolde hayata geçmesini istediğimiz 30 maddenin listesini AK Parti'ye verdik. İlk etapta olabileceğini söylediler. Adaylığımızın açıklanmasından önceki gün sayın Binali Yıldırım aradı ve 'Kusura bakmayın, imza atamayacağız' dedi. Karşılıklı teşekkür ettik."

O maddelerin uygulanmasını önemsediklerini ifade eden Altınöz, "Zaten hiçbirini hayata geçiremediler" dedi ve devam etti:

"İlk etapta 'hayır' dediler ve biz adaylığımızı ilan ettik. İmzaların YSK'ya verileceği son gün Sayın Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımızı davet etti ve 'Arkadaşlar böyle söylemiş ama ben bunların hepsine imza atarım. Sorun yok. İmzayı ben atacağım' dedi. Biz de Türkiye'nin saadet ve selameti için yaptık, kendi adımıza değil."

"BİZ İSTERSEK KAVGA EDİLİR"

Bazı AKP'li yöneticilerin kendileriyle kavga etmek istediğini belirten Altınöz, şöyle konuştu:

"İktidar partisinin destekleyicisi çok fazla medya grubu var. Bizim destekleyicimiz genel itibariyle sokaktaki vatandaş. Böyle olunca onlar medyayı kullanmak suretiyle bir bakıma 'Yeniden Refah Partisi hak etmediği kadar belediye istedi, o yüzden bu iş olmadı' noktasına getirmeye çalışıyorlar ama bunun yanlışlığını defalarca söyledim. Dedim ki hatta 'AK Parti yöneticilerinin bir kısmı bizimle kavga etmek istiyor.' Ama biz kavga etmek istemiyoruz. Biz kavga etmek istersek kavga edilir. Onlar bizimle kavga etmek istiyor ama biz kavga etmek istemiyoruz."