YRP’den Urfa’da AKP’ye karşı gövde gösterisi

Haber Merkezi

AKP'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin Siverek Belediye Başkan Adayı olan Hasan İzol'un merkez seçim ofisinin açılışına binlerce kişi katıldı. Adeta miting alanına dönüşen büro açılış törenine ilgi büyüktü.

Sabahın ilk ışıklarıyla Siverek ilçesine giden Yeniden refah partisi Urfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kasım Gülpınar’ı Siverek’te binlerce kişi karşıladı.

Yeniden Refah Partisi Siverek Belediye Başkan Adayı Hasan İzol’un merkez seçim irtibat bürosu açılışına katılan Gülpınar’ı Siverek coşkuyla karşıladı. Büro açılışının devasa bir mitinge dönüştüğü alanda binlerce kişi Gülpınar ve İzol’un halka seslenişini pür dikkat dinledi.

Seçim İrtibat Büro açılışında Siverek’in ayağına gelen fırsatı kaçırmayacağını ifade eden Gülpınar, “Siverek insanı zeki, ferasetli ve basiretlidir. 31 Mart günü sandığa gittiğinde de bu feraset, basiret ve zekasını gösterecektir” açıklamasında bulundu. Gülpınar, seçim irtibat büro açılışının ardından kültür merkezinde Siverek Belediye Başkan Adayı Hasan İzol’un Proje Tanıtım toplantısına katıldı.

Geçtiğimiz ay AKP’den istifa eden Hasan İzol, Yeniden Refah Partisi (YRP) Siverek Belediye Başkan adayı olmuştu. AKP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan İzol, daha önce Siverek Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüştü. Diğer yandan, AKP de Siverek'te Bucak aşiretinden bir ismi aday olarak sahaya sürdü.