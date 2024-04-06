Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

YSK Başkanı yanıtladı: CHP'nin Hatay başvurusu bugün sonuçlanacak mı?

YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP’nin, itiraz süreci devam ederken, Hatay İl Seçim Kurulu’nun mazbatayı AKP’nin adayı Mehmet Öngün’e verme kararının iptali için yaptığı başvurunun bugün sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda “Toplantıya başlayalım gün sonunda bilgi vereceğiz” dedi.

Yerel Seçim 2024
  • 06.04.2024 11:41
  • Giriş: 06.04.2024 11:41
  • Güncelleme: 06.04.2024 11:45
Kaynak: ANKA
YSK Başkanı yanıtladı: CHP'nin Hatay başvurusu bugün sonuçlanacak mı?
Fotoğraf: AA

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, CHP’nin, itiraz süreci devam ederken, Hatay İl Seçim Kurulu’nun mazbatayı AKP’nin adayı Mehmet Öngün’e verme kararının iptali için yaptığı başvurunun bugün sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusundaki soruyu yanıtladı.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına yapılan itirazları görüşmek üzere bugün saat 14.00’de toplanacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kuruma gelişi sırasında gazetecilerin bugünkü toplantının gündemine ilişkin soruları üzerine “Çalışmaya başlayacağız. Gün bitiminde toplantı sonrası size bilgi vereceğiz" dedi. 

Yener, "CHP’nin Hatay başvurusu bugün sonuçlanır mı" sorusuna da "Bakalım, toplantıya başlayalım, gün sonunda size bilgi vereceğiz" yanıtını verdi. 

CHPden YSKye Hatay başvurusu
BirGün'e Abone Ol