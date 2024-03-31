YSK Başkanı Yener'den açıklama: Seçim yasağı ne zaman kalkacak?

YSK Başkanı Yener, seçimin sorunsuz şekilde ilerlediğini açıkladı ve "İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz" açıklaması yaptı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için mezun olduğu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'nda 4254 numaralı sanıkta oyunu kullandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Yener, "Oy verme esnasında kayıtlı olmayan bir seçmenin başka bir yerde oy kullanması söz konusu değildir. Şu an itibarıyla da seçim iş ve işlemleri sorunsuz olarak devam etmektedir" dedi.

Yener, yurt genelindeki tüm sandıklarda oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Saat 16.00'da 32 ilimizde saat 17.00'de ise kalan ilerimizde oy verme işlemleri sonuçlanacak. 17.00'den sonra kurul toplanacak, yayın yasaklarının hangi saatte kalkacağına dair bir karar verip, bunu da siz değerli basın mensuplarıyla paylaşacağız. Basın mensuplarından ricamız, yayın yasağı kalkmadan paylaşımda bulunmamalarıdır. Biz Yüksek Seçim Kurulu olarak tüm siyasi partilerimizi Yüksek Seçim Kurulu'na davet ettik. Sonuçları bizim hazırlamış olduğumuz ekrandan siyasi partilerimiz anbean paylaşacaklardır. Basın mensuplarımız için de Yüksek Seçim Kurulu'nda sağlıklı bir şekilde yayın yapmaları için tüm tedbirler alınmıştır. Şu an itibarıyla sıkıntısız bir şekilde demokrasi şenliği, demokrasi bayramı devam etmektedir" dedi.

'BUNLAR İDDİADAN İBARETTİR'

Yener, özellikle doğu illerinde bazı güvenlik görevlilerinin kayıtlı olmadığı yerde oy kullandıkları iddiasıyla ilgili, "Bu iddiaların hepsi kurula gelmiş, değerlendirilmiştir. Oy verme esnasında da kayıtlı olmayan bir seçmenin başka bir yerde oy kullanması söz konusu değildir. Kurul önüne bu tür konular gelirse de değerlendirir, bir sonuca varır. Bunlar iddiadan ibarettir. Şu ana kadar da kurul önüne gelen tüm sorunları cevaplandırmış ve seçimle ilgili tüm hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Şu an itibarıyla da seçim iş ve işlemleri sorunsuz olarak devam etmektedir" dedi.