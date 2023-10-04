YSK Başkanı Yener'den "yerel seçim" açıklaması: İlk genelgemiz istifalara ilişkin olacak

YSK Başkanı Ahmet Yener, önümüzdeki yerel seçimlere yönelik yaptığı açıklamada, seçimler için hazırlık sürecine başladıklarını ifade etti. Yener, "İlk çıkaracağımız genelge adaylık için görevden çekilmesi gerekenlere ilişkin olacak" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YSK'nin bu hafta itibarıyla genelge çalışmalarına başladığını ifade eden Yener, "İlk çıkaracağımız genelge adaylık için görevden çekilmesi gerekenlere ilişkin olacak" dedi.

Habertürk'e konuşan Yener, seçim takvimi ve genelgelere dair teknik çalışmaların başladığını kaydetti.

Son milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin seçim kurullarından değerlendirme raporu aldıklarını dile getiren Yener, "Bu raporlar genelge çalışmalarımız esnasında dikkate alınacak. Seçim kurullarının bilgisayar, tarayıcı, yazıcı, oy verme kabini ve sandık gibi eksiklikleri bu ay sonuna kadar tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Yener, öncelikle aday olmaları halinde istifa etmesi gerekenlere yönelik tarihleri içeren genelgenin çıkarılacağını açıkladı. Yener, yine bir sandıkta kaç seçmenin oy kullanacağının da tespiti çalışmalarının öncelikli olarak sonuçlandırılacağını kaydetti.

YSK'nın 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında tüm seçim kurullarından değerlendirme raporu aldığını aktaran Yener, şunları kaydetti:

"Raporlar sayesinde seçimlerde yaşanan bazı ufak sorun ve eksiklikleri görme imkanı bulduk. Söz konusu raporlar yeni genelge çalışmalarımızda dikkate alınacak. Yine tüm seçim kurullarının donanımsal eksiklikleri olup olmadığını da sorduk. Bu konuda özel bir çalışma yaptık. Bilgisayar, tarayıcı, yazıcı, oy verme kabini, sandık gibi seçim kurullarında tespit edilen eksikliklerin hızla giderilmesine dönük çalışmalarımızı hızlandırdık. Ekim ayı itibarıyla tüm bu donanımsal eksiklikleri gidermiş olacağız. Yine seçim süreci içerisinde deprem bölgesine yönelik olarak kurulumuzca yerinde inceleme yapılacaktır."