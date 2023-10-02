Faik Öztrak: Yerel seçimlerde büyük zafer kazanacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak'ın gündeminde Ankara'daki bombalı saldırı, Yargıtay'ın Gezi Davası'nda çıkan kararı 5 kişi yönünden onaması ve yerel seçimler vardı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak; Ankara'daki bombalı saldırı, Yargıtay'ın Gezi Davası'nda çıkan kararı 5 kişi yönünden onaması ve yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimler hakkında konuştu.

Ankara'daki bombalı saldırıyı düzenleyenler kadar faillerin İçişleri Bakanlığı önüne nasıl gelebildiklerinin de sorgulanması gerektiğini dile getiren Öztrak, "Olayın failleri kadar bu hainlerin nasıl olup da başkentimizin en korunaklı bölgesine girebildiklerinin araştırılmasını, buna göz yumanların veya bunun farkına varmayan sorumluların derhal ortaya çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.

"YARGITAY, HUKUK KATLİAMINA ORTAK OLDU"

Gezi Davası'nda hapis cezası alan beş kişinin cezalarının Yargıtay tarafından onanması hakkında da konuşan Faik Öztrak, şunları söyledi:

"Özgürlüğü haykıranlara, yeşili, doğayı, parkı savunanlara, Gezi Parkı sivil direnişine katılanlara,

ortada bir delil olmadığı halde ağırlaştırılmış müebbete varan cezalar verdiler. Şimdi de Yargıtay, AİHM kararlarını görmezden gelerek hain FETÖ’nün dinlemelerini, tatil tarihlerini, çekilmemiş belgeselleri ve hatta tiyatro oyunlarını kanıt sayan bir dosyayı, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını da eğip bükerek onayladı. Bir hukuk katliamına ortak oldu.Yargıtay’ın verdiği bu karardan sonra, hükümete karşı her protestonun delil aranmadan 'hükümete karşı suç' sayılmasının önünü açılmıştır."

"TÜM BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANACAĞIZ"

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin de iddialı açıklamalarda bulunan Öztrak, "Bu hükümetin bu karakuşi gidişine bir dur demek için yerel seçimlerde milletimizle birlikte büyük bir zafer kazanacağız. Seçimleri kaybedeceğini anlayan iktidarın bizi bölmesine, yüzde 30’la yüzde 100’ü yönetmesine izin vermeyeceğiz.Tüm büyükşehirleri kazanacağız. İl ve ilçe belde belediyeleri dahil ülkemizin her karışını, milletimizi rahat ettiren, feraha kavuşturan sosyal demokrat belediyecilikle tanıştıracağız" diye konuştu.