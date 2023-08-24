YSK'den TRT'nin seçimde yayınladığı “Türkiye Yüzyılı" logolu reklamına yaptırım talebine red

RTÜK üyesi Tuncay Keser'in TRT’de, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin yapıldığı 14 Mayıs günü yayımlanan “Anneler Günü” videosunda AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” logosuna yer verilmesi nedeniyle YSK'ye yaptığı suç duyurusunda karar açıklandı. YSK, “Müeyyidesiz olan bir durumla ilgili Kurulumuzun cezai işlem yapması mümkün değildir” gerekçesiyle yaptırım uygulamadı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin yapıldığı 14 Mayıs günü, TRT’de yayımlanan videoda AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” logosuna yer verilmesi nedeniyle yapılan suç duyurusuna ilişkin “Müeyyidesiz olan bir durumla ilgili Kurulumuzun cezai işlem yapması mümkün değildir” kararı vererek yaptırım uygulamadı.

AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” logosu ile hazırlanan 1 dakika 48 saniyelik reklam filmi 14 Mayıs günü saat 10.00 ile 16.00 arasında tam altı defa yayınlandı.

"SİYASİ REKLAMLARI YASAKLAYAN KARAR İHLAL EDİLDİ"

TRT’de yer alan reklamda, AKP’nin seçim döneminde sık sık kullandığı TGC Anadolu Gemisi, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, TOGG Fabrikası, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nde görevli asker ve sivil personelin, anneler günü nedeniyle anneleri ile yaptıkları görüşmelere yer aldı. Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan için sıklıkla kullanılan “Sen hep doğru yerde durdun”, “Sen varsan hepimiz güvendeyiz” mesajlarının yer aldığı reklam filmi, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” logosu ile sona erdi.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Tuncay Keser, TRT’de yayınlanan video hakkında; YSK’nın “siyasi reklamları yasaklayan” kararının ihlali gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Keser, 14 Mayıs günü yayınlanan videoya ilişkin yaptığı suç duyurusunda; “Yüksek Seçim Kurulunun 15.03.2023 tarih ve 2023/127 nolu kararının; “TÜRKİYE YÜZYILI” logosuyla biten söz konusu video yayını ile TRT 1 logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından ihlal edilip edilmediğinin incelenmesi ve gerekli değerlendirmenin yapılarak 6112 sayılı Yasa doğrultusunda Üst Kurul gündemine alınması konusunda gereğini arz ederim” dedi.

YSK CEZA MADDESİ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE REDDETTİ

YSK, Tuncay Keser’in yaptığı başvuruyu söz konusu durumla ilgili ceza maddesinin olmadığı gerekçesiyle reddetti.

YSK’nın Keser’in başvurusuna verdiği yanıtta; “Radyo ve Televizyon yayınlarından eşit olarak yararlanılması konusunda düzenlemeler yasalarımızda yer aldığı halde buna aykırı hareketler 687 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin 10'uncu maddesinin yürürlüğe girmesiyle müeyyidesiz bırakılmıştır. Müeyyidesiz olan bir durumla ilgili Kurulumuzun cezai işlem yapması mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.