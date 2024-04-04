YSK'den yayın yasağını ihlal eden kanallara suç duyurusu
YSK, yerel seçim sürecinde yayın yasağı ihlali yapan kanallar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim yasaklarını delen yayın kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, doğudaki 32 ilde saat 16.00'da, diğer illerde 17.00'de biterken; ardından oyların sayımına başlandı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 21.00'de biteceğini belirterek; yayın yasağının daha erken kaldırılmasının kurul üyelerince görüşüldüğünü açıkladı.
Bazı yayın kuruluşları, YSK'nin yasağını delerek seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapmaya başladı. Saat 19.15 sıralarında tekrar açıklama yapan YSK Başkanı Yener, yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.
YSK, bugün seçim yasaklarını delen yayın kuruluşları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.