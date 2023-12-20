YSK'den yerel seçim kararı: 32 ilde oy kullanma saatleri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için 32 ilde oy kullanma saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi. Geri kalan illerde ise oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik bazı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu hükümler çerçevesinde, YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

SEÇMEN LİSTELERİ 4 - 17 OCAK ARASINDA ASKIDA KALACAK



YSK ayrıca seçmen listelerinin askıya çıkarılacağı tarihleri de belirledi.

Karar şöyle: "Mahalli İdareler Genel Seçimleri için güncelleştirme yapılmak amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt Sisteminden alınan Türkiye'de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait 1 Ekim 2023 tarihindeki kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra askıya çıkarılan listeler olduğuna, muhtarlık bölgesi askı listelerinin 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00'de askıya çıkarılmasına ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilmesine 19/12/2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

YEREL SEÇİM TAKVİMİ NASIL İLERLEYECEK?

Yerel seçimlere ilişkin seçim takvimi 1 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

• Seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak olarak belirlendi.



• YSK, 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek.



• 27 Ocak'ta siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.



• 7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.



• Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'ta saat 17.00'ye kadar teslim edecek.



• 3 Mart'ta kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.



• 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.



• 31 Mart'ta da yerel seçimler yapılacak.